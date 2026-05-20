Prosegue a Trapani il ricco calendario della prima edizione della Festa della Busiata, la manifestazione dedicata alla valorizzazione della tradizione gastronomica trapanese e delle eccellenze del territorio.

Dopo i partecipati laboratori didattici, gli incontri culturali, le presentazioni editoriali e i cooking show che hanno animato il Chiostro di San Domenico e gli spazi della manifestazione, con la conduzione della giornalista Jana Cardinale, l’evento prosegue domani, 21 maggio, con un nuovo appuntamento dedicato al dialogo tra cultura, identità e gastronomia. Alle ore 18.00 si terrà il talk show “Parole e Sapori”, con ospite il sociologo e semiologo Gianfranco Marrone, tra i più autorevoli studiosi italiani dei linguaggi della cultura e dell’alimentazione. A condurre sarà Vittoria Abbenante.

L’incontro offrirà al pubblico un’occasione di riflessione sul rapporto tra cibo, memoria, tradizione e comunicazione, approfondendo il valore simbolico della cucina mediterranea e delle pratiche gastronomiche come patrimonio culturale condiviso.

La Festa della Busiata, organizzata dall’Istituto Superiore “I. e V. Florio” di Erice in collaborazione con lo chef Peppe Giuffrè, continua così il suo percorso di promozione della busiata come simbolo identitario del territorio trapanese, intrecciando enogastronomia, cultura e valorizzazione delle tradizioni locali.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

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