In occasione della celebrazione della Giornata Nazionale degli Alberi, che si svolge annualmente il 21 novembre per esaltare il valore degli alberi nelle aree urbane e per stimolare l’interesse delle nuove generazioni verso l’ecologia, la Regione Siciliana ha dato vita alla “Festa dell’Albero”.

L’assessorato regionale all’Agricoltura, allo Sviluppo Rurale e alla Pesca Mediterranea ha messo in campo una serie di iniziative. Nell’ambito di queste attività, oltre 5.000 giovani piantine di olivo, emblema dell’identità culturale siciliana, saranno distribuite in tutte le scuole dell’isola. Stamane a Palermo, gli alunni della scuola Giotto Cipolla di Palermo, assieme al Deputato Questore dell’Assemblea Regionale Siciliana, Vincenzo Figuccia, hanno partecipato alla piantumazione di un albero, impegnandosi nella sua cura futura.

Questo evento sottolinea l’importanza della connessione tra la natura e la formazione educativa, promuovendo la consapevolezza ambientale tra i giovani e rafforzando il legame culturale con uno degli elementi più rappresentativi del paesaggio siciliano.

