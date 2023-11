Festa dell’albero, Sammartino: «Sensibilizziamo i giovani al rispetto dell’ambiente»

di Press Service

20/11/2023

In occasione della Giornata nazionale degli alberi, che si celebra il 21 novembre di ogni anno per valorizzare il patrimonio arboreo delle città e per avvicinare le giovani generazioni all’ambiente, la Regione Siciliana organizza la Festa dell’Albero. Ampio il ventaglio di iniziative promosse dall’assessorato dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Più di 5 mila alberelli di ulivo (simbolo per eccellenza dell’identità siciliana) saranno consegnati a tutte le scuole siciliane. Due istituti, uno sul versante orientale dell’isola e un altro su quello occidentale, riceveranno, come simbolo della giornata, due grandi alberi di ulivo che saranno piantumati dagli studenti insieme agli assessori regionali all’Agricoltura, Luca Sammartino, e all’Istruzione, Mimmo Turano. Le due scuole sono l’istituto comprensivo statale “Dusmet-Doria”, plesso Pigno, di Catania e il liceo scientifico “Giuseppe Ferro” di Alcamo, in provincia di Trapani.

I due appuntamenti sono previsti per il 21 novembre rispettivamente alle ore 10,30 e alle 10,15. Il progetto messo in campo dall’Assessorato all’agricoltura prevede, inoltre, la possibilità per Comuni e istituzioni scolastiche statali e paritarie di richiedere un contributo fino a 1.500 euro per incentivare percorsi finalizzati a fare conoscere la ricchezza naturalistica della Sicilia.

“Il nostro patrimonio forestale – dichiara l’assessore all’agricoltura Luca Sammartino – è una straordinaria ricchezza da scoprire e valorizzare, sensibilizzando le nuove generazioni anche sull’esigenza di proteggerlo dagli incendi e dalle altre minacce. Visitare le aree verdi offre agli studenti l’occasione di conoscere la bellezza e l’importanza della natura, facendone custodi attenti e responsabili di una risorsa vitale per il presente ed il futuro”.

Luogo: Catania, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.