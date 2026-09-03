La pomelia come elemento di memoria, identità e, soprattutto, come punto di partenza per costruire nuove opportunità di valorizzazione del territorio. È questo il filo conduttore della Festa delle Pomelie, presentata questa mattina nel Salone municipale del Palazzo di Città di Riposto e in programma venerdì 4 e sabato 5 settembre in piazza San Pietro. La manifestazione nasce all’interno di un progetto più ampio, ‘Riposto Città delle Pomelie’, che punta a riconoscere e valorizzare un elemento già profondamente presente nella storia e nel paesaggio della città, trasformandolo progressivamente in un segno identitario e in uno strumento di promozione territoriale. Due giornate nelle quali botanica, cultura, arte, artigianato, gusto e musica costruiranno un racconto della città attraverso esposizioni florovivaistiche, mercato della Pomelia e delle produzioni artigianali, mostre, installazioni, laboratori, live painting, talk e concerti.





Particolarmente significativo sarà il percorso dedicato al rapporto tra identità e sviluppo. Nel corso della manifestazione si parlerà infatti di come un elemento del paesaggio possa diventare un vero strumento di riconoscibilità territoriale, coinvolgendo mondo della cultura, scuola, imprese, artigiani e realtà associative. “La Pomelia non è un simbolo che abbiamo scelto arbitrariamente – sottolinea il sindaco di Riposto Davide Vasta – È qualcosa che appartiene già all’identità e al paesaggio della nostra città. Non esiste balcone o giardino privato in cui non vi sia una pomelia. E anche noi ci siamo presi l’impegno di iniziare a piantumarla nelle aree a verde della città e inizieremo presto grazie ad un finanziamento che ci siamo aggiudicati proprio per la piantumazione di nuove piante. Il nostro obiettivo è riconoscerlo, valorizzarlo e trasformarlo in una nuova occasione di promozione di Riposto. Questa Festa rappresenta l’inizio di un percorso che vuole mettere insieme memoria, cultura, bellezza e nuove opportunità per il nostro territorio”. Al centro della prima edizione ci sarà anche una sperimentazione destinata a raccontare il territorio attraverso il gusto: il gelato ai profumi di Pomelia, realizzato dal maestro gelatiere Angelo Grasso. “Vogliamo che questa manifestazione sia qualcosa di più di un appuntamento di due giorni – aggiunge l’assessore agli Eventi, Spettacoli e Attività produttive Davide Palermo – Il progetto nasce con l’idea di coinvolgere le realtà produttive, le associazioni e le energie del territorio e di costruire nel tempo attorno alla Pomelia nuove occasioni di partecipazione e promozione”.





Nel programma trova spazio anche la memoria, con il riconoscimento alla dirigente scolastica Tiziana D’Anna per l’impegno nella trasmissione della cultura agricola e contadina alle nuove generazioni e, sabato sera, con l’omaggio alla memoria di Isidoro Trovato, storico presidente dell’associazione culturale ‘La Plumeria’, che sarà consegnato alla famiglia. Il programma sarà inoltre arricchito dalle voci delle Pro Loco di Riposto, Carruba e Torre Archirafi, a sottolineare la volontà di costruire un percorso condiviso che coinvolga le diverse comunità del territorio. “La sfida – spiega Francesco Chittari, ideatore e curatore del progetto – è partire da qualcosa che appartiene già profondamente alla memoria di Riposto e provare a trasformarlo in una nuova forma di racconto. La Pomelia può diventare un elemento capace di mettere in relazione botanica, cultura, turismo, artigianato e attività produttive. La Festa è il punto di partenza, non il punto di arrivo”. L’ingresso agli appuntamenti è libero.





Il programma della Festa

La manifestazione prenderà il via venerdì 4 settembre alle ore 18, con l’apertura del Mercato della Pomelia e delle produzioni artigianali del territorio, delle esposizioni florovivaistiche, delle mostre e delle installazioni. Contestualmente partirà il live painting di Gabel.Es, di Urban Street Art Sicily, mentre sarà aperto anche il punto fotografico dedicato alla Pomelia. Alle 18.15 spazio al laboratorio ‘La Pomelia da disegnare’, a cura di Enrica Ciulla di Urban Street Art Sicily. Alle 18.30 il primo momento di approfondimento, il talk “Dalla Pomelia al prodotto – Quando l’identità genera economia”, dedicato al rapporto tra identità territoriale, produzione e nuove opportunità economiche. Al confronto parteciperanno il prof. Pietro Pavone, già direttore dell’Orto Botanico di Catania, Francesco Chittari, ideatore e curatore del progetto “Riposto Città delle Pomelie”, il maestro gelatiere Angelo Grasso e la dott.ssa Tiziana D’Anna, dirigente scolastica dell’I.I.S. “Leonardo” di Giarre.





Alle 19.30 sarà presentato ufficialmente il progetto “Riposto Città della Pomelia”, con gli interventi di Francesco Chittari e dell’assessore Davide Palermo. Il momento sarà arricchito dalle testimonianze delle realtà associative del territorio con Nello Scalone, presidente della Pro Loco Riposto, Adelaide Russo, presidente della Pro Loco Carruba, e Rosario Caltabiano, presidente della Pro Loco Torre Archirafi. Alle 20.30 sarà conferito un riconoscimento alla dott.ssa Tiziana D’Anna, per l’impegno nella valorizzazione e nella trasmissione della cultura agricola e contadina alle nuove generazioni. Alle 21 sarà quindi presentato “Il gusto di Riposto”, con la presentazione ufficiale e l’assaggio del Gelato ai profumi di Pomelia, nato dalla sperimentazione del maestro gelatiere Angelo Grasso. La prima giornata si concluderà alle 21.30 con il concerto del duo Le Sikelia.





Sabato 5 settembre, dalle 18, riapriranno il Mercato della Pomelia, gli stand florovivaistici, le mostre, le installazioni e gli spazi dedicati alle produzioni locali. È previsto anche il live painting di Marinella Riccobene, mentre alle 18.15 torneranno i laboratori di pittura di Enrica Ciulla e le attività per bambini curate da Vulcano Animazione di Gerbino Rosa Maria. Alle 18.30 sarà la volta del talk “Da un fiore a una città: la Pomelia come progetto di marketing territoriale”, dedicato alle prospettive di valorizzazione della pianta come elemento di riconoscibilità territoriale. Interverranno un rappresentante dell’associazione culturale “La Plumeria”, il sindaco Davide Vasta e Francesco Chittari.





Alle 20.30 spazio alla memoria con “Riposto Città della Pomelia – Memoria, riconoscenza, futuro” e la consegna alla famiglia dell’Omaggio alla memoria di Isidoro Trovato, storico presidente dell’associazione culturale “La Plumeria”, per il suo impegno nella custodia e nella trasmissione della cultura della Pomelia a Riposto. Interverranno il consigliere comunale Pietro Redi e Giovanni Zappalà, dell’associazione culturale “La Plumeria”. Dalle 21 tornerà protagonista “Il gusto di Riposto” con la degustazione collettiva del Gelato alla Pomelia. Alle 21.30 è in programma il concerto dei Melotones, mentre alle 22.15 si terrà la premiazione del concorso fotografico “La Pomelia tra l’Etna e il Mare”, dedicato all’interpretazione attraverso la fotografia del rapporto tra pomelia, paesaggio e identità di Riposto. La Festa si concluderà alle 23.

Durante entrambe le giornate saranno inoltre presenti un’area dedicata alla Pomelia e al florovivaismo, la mostra fotografica “La Pomelia tra l’Etna e il Mare”, live painting, esposizioni, realtà del territorio e installazioni dedicate alla Pomelia.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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