Il rapporto con l’Europa, il rilancio del territorio con le politiche comunitarie e gli spunti per i giovani con progetti e iniziative dedicate sono stati al centro della Festa dell’Europa, celebrata lo scorso sabato, per la prima volta a Siracusa, grazie alla presenza dello sportello Europe Direct Sud Est Sicilia, nato nei mesi scorsi grazie al lavoro della Fondazione Archimede ITS Academy Turismo Sicilia.

Nel cortile del Palazzo di Governo del Libero Consorzio di Siracusa, EuDirect ha aperto le porte dell’Europa alla città e alle istituzioni presenti, con momenti di confronti sui temi del diritto, dell’economia e dello sviluppo del terzo settore. La sessione mattutina dell’iniziativa ha permesso di presentare il progetto e spiegare le funzioni dello sportello, grazie al contributo dei referenti Renata Giunta e Giovanni Basile, di Andrea Corso, presidente della Fondazione Archimede, e del direttore Giovanni Dimauro.





“Attraverso Europe Direct vogliamo realmente far sentire l’Europa vicina ai cittadini – sottolinea Andrea Corso -. Ringrazio il Libero Consorzio per essere nostro partner sin dall’inizio e aver condiviso questo nuovo progetto che guarda al territorio con l’intento di valorizzare i percorsi di crescita di cittadini, giovani e imprese. Le politiche europee incidono quotidianamente sulla vita di ognuno di noi, per questo la nostra Fondazione, attraverso questo sportello, punta a intercettare le opportunità finanziarie per studio, lavoro e innovazione”.

Nel panel dedicato all’Europa e agli scenari globali, Giulia Colavecchio dell’Università di Messina ha illustrato la situazione attuale in correlazione all’utilizzo del diritto dell’Unione Europea, non solo come strumento legislativo ma anche come mezzo di condivisione e risoluzione dei problemi, oltre che di rilancio dell’azione dell’UE. A seguire si sono alternati gli interventi dei rappresentanti della politica, con messaggi e riflessioni di eurodeputati, parlamentari nazionali e regionali, e amministratori locali.





“Il programma annuale di attività di EuDirect è denso ma altresì flessibile per intercettare i bisogni di imprese, enti locali studenti, semplici cittadini – le parole di Renata Giunta -. La democrazia si compie con la partecipazione e l’informazione ne è il presupposto”.

Il programma di attività pomeridiane è stato incentrato sulle opportunità per i giovani, grazie al contributo dei dirigenti scolastici degli istituti siracusani e degli insegnanti. Successivamente è stato presentato il progetto Re-connect, finanziato dall’Unione delle Province Italiane e dedicato alla valorizzazione del talento giovanile. La giornata si è conclusa con un momento di festa e di gioco curato dall’Associazione Le Interferenze APS, con giochi da tavolo che hanno coinvolto bambini ma non solo.





“L’integrazione dello sportello Europe Direct Sud Est Sicilia all’interno della nuova sede della Fondazione Archimede rappresenta un segnale concreto di vicinanza al territorio di Siracusa e dell’intero sud est della Sicilia – aggiunge il direttore Dimauro -. Questa scelta rappresenta la volontà della Fondazione di creare uno spazio aperto ai giovani, ai cittadini, alle imprese e alle istituzioni, capace di connettere il territorio alle opportunità europee attraverso informazione, orientamento e partecipazione”.

“Siamo soddisfatti per l’inizio di questa avventura – conclude Giovanni Basile -. L’apertura del centro Europe Direct, per la prima volta a Siracusa, con competenza territoriale sull’intero sud-est e non solo, è motivo di orgoglio. Ci mettiamo a disposizione del territorio per rendere l’UE più vicina, alla portata di tutti”.

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