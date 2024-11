È l’Intelligenza Artificiale il tema della settima edizione del Festival delle Filosofie, che si svolgerà dal 9 al 30 novembre 2024.

La manifestazione, che si conferma la più lunga e diffusa in Italia nel suo genere, abbraccerà quest’anno ben 7 comuni di cui 4 capoluoghi: oltre a Palermo e Messina, infatti, per la prima volta approda a Enna e ad Agrigento, nella prestigiosa biblioteca Lucchesiana. A queste, si aggiungono anche le città di Cefalù, Castelbuono e Isnello.

Gli eventi avranno luogo, come il Festival ci ha abituato, in luoghi di grande interesse culturale e artistico, che manifestano la strettissima relazione che intercorre tra conoscenza e bellezza. Il cuore pulsante del festival sarà, infatti, il Museo Archeologico Regionale “Antonino Salinas” ospitando la maggior parte degli incontri nella sua Agorà che rappresenterà, anche circondando i partecipanti con le sculture dei templi greci, il luogo ideale per il confronto e dialogo pubblico offrendo così un contesto ideale per discutere le sfide e le opportunità dell’Intelligenza Artificiale.

Tra le tante attività previste – oltre 30 gli eventi in agenda – vi saranno: incontri con personalità e accademici di rilievo provenienti da tutta la penisola, la proiezione di un cortometraggio, una mostra fotografica, un laboratorio filosofico e anche la prima assoluta della rappresentazione teatrale “Idiota”, dal romanzo di Fëdor Dostoevskij, diretta da Emilio Ajovalasit, in produzione con il Teatro Atlante.

“Il tema dell’Intelligenza Artificiale – commenta Lorenzo Palumbo, ideatore e presidente del Festival delle Filosofie – divide il mondo in due grandi tifoserie: da un lato c’è un nutrito e variegato gruppo che si compone di preoccupati, neoluddisti, indifferenti; il secondo gruppo, invece, è fatto di: strenui fautori della sostituzione umana, affascinati ma prudenti. Chi parla sta dalla parte di chi non sa e vuole sapere, ovvero dalla parte della filosofia. Noi – continua Palumbo – non siamo né pro, né contro, ma ci piacerebbe saperne di più sul tema rispetto a quanto abbiamo dalle chat linguistiche come chatgpt. Rimaniamo fermi su un punto: siamo e restiamo umani, ma ci piacerebbe sapere se, attraverso l’IA, si può vivere meglio”.

Alla cerimonia di inaugurazione, che si terrà a Palermo sabato 9 novembre alle 16.30 presso l’Agorà del Museo Archeologico Regionale “Antonino Salinas”, saranno presenti: Francesco Scarpinato, Assessore Regionale ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana, Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo, Giuseppe Parello, Direttore del Museo Archeologico Regionale “Antonino Salinas”, Francesca Spatafora, archeologa e già direttrice del Museo Salinas e Lorenzo Palumbo, Presidente del Festival delle Filosofie.

