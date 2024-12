Predisposte alcune variazioni nei servizi di igiene ambientale e di ritiro della raccolta differenziata dei rifiuti. Di seguito il calendario completo.

Di concerto con le amministrazioni dei comuni siciliani serviti da Dusty, sono state predisposte alcune variazioni nei servizi di igiene ambientale e di ritiro della raccolta differenziata in occasione delle prossime festività natalizie e di fine anno.

PROVINCIA DI PALERMO:

A Borgetto e a Partinico tutti i servizi saranno sospesi il 25 e 26 dicembre ed anche l’1 e il 6 gennaio. Martedì 31 dicembre, invece, sarà garantita la raccolta dei rifiuti porta a porta, lo spazzamento, il ritiro di rifiuti ingombranti e il Numero verde. Inoltre, resteranno aperte al pubblico, ove presenti, le Isole ecologiche fisse.

A Santa Flavia il 25 e 26 dicembre, l’1 e il 6 gennaio resteranno aperte al pubblico soltanto le Isole ecologiche mobili di Sant’Elia, Piano stenditore, Stazione Santa Flavia, Cimitero e l’Ecopunto di Via Indro Montanelli. Sarà garantita la raccolta differenziata dei rifiuti delle utenze non domestiche. Tutti gli altri servizi non saranno attivi. Martedì 31 dicembre sarà garantita la raccolta dei rifiuti porta a porta, lo spazzamento, il ritiro di rifiuti ingombranti e il Numero verde. Inoltre, resteranno aperte al pubblico, ove presenti, le Isole ecologiche fisse.

A Termini Imerese, il 25 dicembre, l’1 e il 6 gennaio resterà attivo soltanto il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta. Non verranno espletati spazzamento, ritiro rifiuti ingombranti e non sarà attivo il Numero Verde. I Centri comunali di raccolta, ove presenti, non saranno operativi. Resteranno invece aperte al pubblico le Isole ecologiche fisse.

Giovedì 26 e martedì 31 dicembre saranno garantiti secondo calendario il servizio di raccolta rifiuti porta a porta, lo spazzamento, il ritiro rifiuti ingombranti e Numero Verde. Sia i Centri comunali fissi di raccolta che le Isole ecologiche fisse, ove presenti, saranno operativi. I Centri comunali mobili di raccolta, invece, resteranno chiusi.

PROVINCIA DI CATANIA:

A Gravina di Catania i servizi di raccolta rifiuti porta a porta e spazzamento verranno regolarmente espletati il 25 e 26 dicembre e l’1 e il 6 gennaio. Non saranno operativi, ove presenti, i Centri comunali di raccolta (anche quelli mobili) e le Isole ecologiche fisse. Saranno sospesi, inoltre, i servizi di ritiro rifiuti ingombranti e Numero verde. Nessuna variazione al calendario di raccolta dei rifiuti è in previsione nella giornata di martedì 31 dicembre.

A San Giovanni La Punta tutti i servizi di igiene ambientale saranno sospesi il 25 dicembre e l’1 gennaio. Verranno svolti regolarmente, invece, il 26 e 31 dicembre e il 6 gennaio. Il 27 dicembre il Numero Verde non sarà attivo.

Nelle giornate del 25, 26 e 31 dicembre e poi anche l’1 e il 6 gennaio, a Motta Sant’Anastasia resteranno attivi i servizi di raccolta dei rifiuti porta a porta e spazzamento. Non saranno operativi, ove presenti, i Centri comunali di raccolta (anche quelli mobili) e le Isole ecologiche fisse. Saranno sospesi, inoltre, i servizi di ritiro rifiuti ingombranti e Numero verde. Con riferimento al Numero Verde, si precisa che questo non sarà attivo neanche venerdì 27.

A Paternò e a Santa Maria di Licodia sospesi tutti i servizi sia il 25 dicembre che l’1 gennaio. Martedì 31 dicembre, invece, saranno garantiti i servizi di raccolta porta a porta, spazzamento, Numero Verde e, ove presenti, resteranno aperti al pubblico anche i Centri comunali di raccolta. Giovedì 26 dicembre, venerdì 27 e lunedì 6 gennaio, infine, l’unica variazione in programma nei due centri etnei riguarda il Numero verde che non sarà attivo.

A Valverde tutti i servizi saranno sospesi il giorno di Natale e il primo dell’anno. Giovedì 26 dicembre e lunedì 6 gennaio sono in programma porta a porta e spazzamento. Non sarà operativo il Numero Verde e i Centri comunali di raccolta, ove presenti, resteranno chiusi al pubblico. Martedì 31 dicembre, invece, saranno garantiti porta a porta, spazzamento e Numero verde. I Centri comunali di raccolta resteranno aperti.

A San Gregorio attiva soltanto la raccolta dei rifiuti porta a porta nelle giornate del 25 e 26 dicembre. Stessa programmazione prevista lunedì 6 gennaio, con la differenza che in aggiunta sarà espletato il servizio di spazzamento delle strade. Martedì 31 dicembre, invece, i servizi garantiti saranno porta a porta e spazzamento e, ove presenti, resteranno operativi i Centri comunali mobili di raccolta. Mercoledì 1 gennaio nessun servizio sarà attivo.

PROVINCIA DI MESSINA:

A Barcellona Pozzo di Gotto il 25 dicembre e l’1 e 6 gennaio nessun servizio sarà attivo. La raccolta della frazione secco residuale (indifferenziato), prevista da calendario mercoledì 25 dicembre e 1 gennaio sarà recuperata rispettivamente sabato 28 dicembre (esposizione organico e secco residuale) e sabato 4 gennaio (esposizione organico e secco residuale).

Giovedì 26 dicembre saranno garantiti secondo calendario i servizi di raccolta rifiuti porta a porta, spazzamento, ritiro rifiuti ingombranti e Numero Verde. Martedì 31 stessa programmazione, con una sola differenza: i Centri comunali di raccolta resteranno aperti al pubblico.

CALTANISSETTA:

A Caltanissetta il 25, 26 e 31 dicembre 2024 e l’1 e 6 gennaio 2025 sarà garantito solo il servizio di raccolta rifiuti porta a porta secondo calendario. Resteranno aperte al pubblico le isole ecologiche fisse di via Malta e via Ferdinando I. Il servizio di spazzamento delle strade sarà garantito limitatamente al centro storico.

Non saranno operativi il Centro comunale di Raccolta di c/da Cammarella e ove previste, le isole ecologiche mobili e il Centro di Riuso di via Sagona. Saranno sospesi, inoltre, i servizi di ritiro rifiuti ingombranti e Numero verde.

PROVINCIA DI SIRACUSA:

Ad Avola, il 25 dicembre saranno operativi i Centri di riuso e i Centri comunali di raccolta (quest’ultimi saranno aperti al pubblico la mattina durante tutti i festivi e osserveranno orario regolare solo nella giornata di martedì 31 dicembre). Il giorno di Natale, inoltre, non saranno garantiti il servizio di raccolta rifiuti porta a porta e lo spazzamento. Saranno sospesi, inoltre, i servizi di ritiro rifiuti ingombranti e Numero verde.

Giovedì 26 dicembre, mercoledì 1 e lunedì 6 gennaio è in programma lo stesso calendario previsto per il giorno di Natale, con l’unica differenza che sarà attivo anche il servizio di raccolta differenziata porta a porta.

Il 25 e l’1 e 6 gennaio, a Pachino sarà garantito soltanto lo spazzamento. Tutti gli altri servizi saranno sospesi. Stesse variazioni in programma anche per la giornata di Santo Stefano ma con l’aggiunta del servizio di raccolta rifiuti porta a porta che verrà regolarmente espletato.

Per tutti i giorni non festivi, il servizio di raccolta dei rifiuti nei comuni sopraindicati verrà svolto regolarmente secondo calendario.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.