Grande soddisfazione per l’Istituto Comprensivo Rosario Livatino che ancora una volta si distingue nel panorama musicale scolastico regionale. L’Orchestra scolastica dell’istituto, diretta dal prof. Carmelo Calò, ha conquistato il 1° posto al prestigioso Concorso “A. Pappalardo”, bandito dal Conservatorio di Musica Antonio Scontrino.



La manifestazione si è svolta presso il Teatro Pardo, dove i giovani orchestrali hanno emozionato il pubblico con una brillante esecuzione dei brani arrangiati dai professori Carmelo Calò e Rosanna Giaccone. Talento, passione e impegno hanno permesso agli studenti di ottenere un importante riconoscimento, confermando l’eccellenza del percorso musicale promosso dalla scuola.





Il risultato è frutto del lavoro quotidiano e della dedizione dell’intero dipartimento di strumento musicale: le professoresse Rosanna Giaccone (flauto traverso) e Luisa Crisci, insieme ai professori Carmelo Calò (clarinetto) e Giuseppe Taormina, che accompagnano con professionalità e passione la crescita artistica degli studenti.

«Questo premio rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità scolastica – dichiara la Dirigente Scolastica, la dott.ssa Caterina Oliveri –. I nostri ragazzi hanno dimostrato come la musica sia non solo espressione artistica, ma anche strumento di crescita, inclusione e condivisione. Ringrazio i docenti di strumento musicale per il prezioso lavoro svolto ogni giorno e le famiglie che sostengono con entusiasmo il percorso educativo dei nostri studenti. Questo successo conferma il valore della scuola come luogo in cui i talenti possono essere coltivati e valorizzati».





Un sentito ringraziamento è stato rivolto anche alla DSGA, la dott.ssa Eleonora Lo Nardo, per la preziosa collaborazione e il costante supporto organizzativo.

Un successo che appartiene a tutta la comunità scolastica di Ficarazzi e che testimonia ancora una volta il grande valore educativo e formativo della musica nella scuola.

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