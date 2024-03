Il 14 marzo si è aperta a Vienna la Fiera delle vacanze, annuale appuntamento dedicato alla promozione turistica che propone attività per il tempo libero e offerte di viaggi.



Oltre ad altre regioni d’Italia tra gli enti promotori ci sono anche alcuni comuni siciliani, peccato però che nel logo non sono presenti né la Sardegna e né la Sicilia.

Probabilmente è una gaffe degli organizzatori. Ciò però fa presagire che probabilmente ci sia poca attenzione verso le due regioni italiane, che per antonomasia, sono le regine del turismo, soprattutto estero, in Italia.

Dispiace far notare questa incresciosa mancanza che sicuramente danneggia la nostra regione, e specialmente gli operatori turistici siciliani che, ogni anno, compiono grandi sforzi per essere competitivi e attrattivi verso il turismo di provenienza europeo ed extra europeo.

Chiedo formalmente al ministero del turismo italiano di non assecondare quanto accaduto facendo sentire la voce del governo affinchè ciò non accada più, e che ci sia grande rispetto per la regione Siciliana che ha nel proprio DNA la vocazione al turismo.

Il commento in una nota del deputato questore della Lega all’Ars on. Vincenzo Figuccia.





