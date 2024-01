Tuttohotel 2024 – salone e mostra espositiva per hotel, b&b e strutture ricettive, prenderà il via tra una settimana, da lunedi 15 a mercoledi 17 gennaio, presso la Mostra D’Oltremare di Napoli. Attesa, utile, di confronto per tutti gli operatori del settore, da privati proprietari a catene alberghiere fino ai diversi professionisti, e nelle varie fasi,per arredatori, direttori, consulenti ecc., che qui troveranno un concentrato di qualità di ogni area di acquisizione o di consulenza, necessaria per aprire o gestire una struttura ricettiva. Con un successo cresciuto nel tempo della prime edizioni con oltre 120 espositori e 10.000 visitatori, oggi alla quarta edizione, mira a diventare l’appuntamento di riferimento per gli addetti ai lavori dell’ospitalità del Centro-Sud Italia per la valorizzazione delle strutture ricettive del Mezzogiorno, ovvero l’Ospitalità Mediterranea. L’ingresso dei visitatori a Tuttohotel è libero e l’evento organizzato da Squisito Eventi Srl, TicketLab e D&D Group, ha il patrocinio del Comune di Napoli, della Regione Campania e dell’Ordine degli Architetti e Paesaggisti di Napoli e Provincia, Federalberghi Napoli, oltre alle partnership con le principali associazioni di categoria del settore (AMIRA, AIS, AIH, URCC, ADA, APCN).”La quarta edizione di Tuttohotel è un’opportunità importante per gli operatori dell’ospitalità mediterranea per comprendere come evolve il settore e quali sono le tendenze per il futuro- ha dichiarato Raffaele Biglietto, Direttore della manifestazione- Il must per i prossimi mesi è l’ampliamento dell’offerta e della qualità dei servizi. Abbracciando pratiche sostenibili, sfruttando la tecnologia e offrendo esperienze personalizzate, le strutture ricettive del Sud Italia sono pronte a competere in prima linea nel turismo globale”

L’esposizione Tuttohotel allestita nel padiglione 10 della fiera di Napoli, e organizzata come evento completo a tuttotondo: fiera, mostra espositiva, convegni e stand delle migliori aziende del contract, design, rivestimenti, bagno, benessere e hotellerie sarà occasione di incontrodi migliaia di direttori d’albergo, titolari di B&B, responsabili acquisto di catene alberghiere, architetti e arredatori d’interni nel periodo in cui le strutture ricettive hanno il tempo di potersi dedicare prevalentemente alla progettazione e all’organizzazione degli spazi in vista della riapertura primaverile.Dovein contemporanea con l’evento fieristico si terranno anche le mostre espositive B&B expo design e Eco Hospitality caratterizzate da installazioni in scala 1:1 di ambienti di hotel e B&B curati dagli architetti esperti di hotel design: Manuela Procopio e Fernanda Franzese con l’installazione “Metti un giorno in costiera”— Fervistudio con l’installazione “F.o.c.u.s.” —Roberto d’Ambrosio con l’installazione “Prêt suite” — Ars Constructa con l’installazione “Oasi mediterranea: la tua esperienza in wellness room”. Mentre un’area speciale IHD – Italian Hotel Design sarà curata nell’allestimento dall’arch. Simone Micheli, considerato un punto di riferimento nel settoreperchèpoliedrico e sempre attento alle nuove tendenze, occupandosi principalmente di visual-graphic design, ma anche di comunicazione ed insegnamento ampliando sempre più la sua creatività. E poi ci sarà un’ampia area dedicata al Mondo Camping & Glamping grazie anche alla collaborazione con FAITA Federcampingche organizzerà appuntamenti con gli operatori del turismo all’aria aperta del Sud Italia. Ed ancora la Reception della fiera sarà anch’essa un’installazione curata dallo studio Acanfora Arredi, cosi che tutte le aree saranno un’esperienza immersivain quello che potrebbe essere esempio realistico per il proprio spazio ricettivo, con la partecipazione delle migliori aziende espositrici italiane e straniere leader di settore.

Un momento importante della manifestazione il 15 gennaio pomeriggio, sarà dedicato ai TUTTOHOTEL AWARDS, giunti alla seconda edizione, premi che quest’anno vedono la collaborazione del Dipartimento di Economia dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli. Manager e strutture ricettive che si sono distinti nell’anno 2023 impegnandosi nella valorizzazione dell’ospitalità, saranno premiati coniTUTTOHOTEL AWARDS,che celebrano l’eccellenza e l’innovazione, riconoscendo gli attori chiave che guidano il cambiamento e l’avanzamento nel settore dell’ospitalità,spaziando dall’impegno dei leader emergenti a la perseveranza dei pionieri consolidati. www.tuttohotel.info

Luogo: mostra d’oltremare, piazzale tecchio , NAPOLI, NAPOLI, CAMPANIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.