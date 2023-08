Queste nostre rivendicazioni che guardano a maggiore equità e giustizia, non ci esimono, ma al contrario ci esortano a lanciare un appello all’Europa e al Governo nazionale, che invitiamo ad emanare un nuovo decreto sicurezza già a settembre.

Il nostro Paese non può essere lasciato da solo e divenire punto d’arrivo dei migranti di mezzo mondo, mentre l’Europa si gira dall’altra parte”.

Lo dichiara Vincenzo Figuccia deputato regionale all’Ars.

“Sono passati 60 anni da quando Martin Luther King pronunciò il suo potente discorso “I Have a Dream,” ma la recente strage razzista di afroamericani ci ricorda che la lotta per la giustizia sociale è tutt’altro che finita. Continuiamo a ispirarci al sogno di Martin Luther King e lavoriamo insieme per un futuro più giusto per tutti.