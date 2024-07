“Ieri in un rovente pomeriggio di fine luglio, mi trovo costretto a segnalare una condizione sanitaria e sociale preoccupante che soffoca come una cappa la nostra città, vitelli al pascolo tra i rifiuti in una giornata al caldo cocente che mette ancora più in evidenza le problematiche già esistenti”. – A dirlo è Vincenzo Figuccia Deputato Questore dell’Ars -.



“La città, in particolare alcune aree periferiche, è sempre più sottoposta a degrado. Questa situazione, già critica, – continua Figuccia – è stata ulteriormente aggravata da un incendio che lo scorso anno ha colpito Borgo Nuovo. La scena attuale è desolante: tra i rifiuti accumulati, mucche e vitelli circolano indisturbati nei pressi di via Erice. Questa è la città che l’amministrazione comunale intende restituire ai cittadini? Grazie, ma noi non ci stiamo”.

“È assolutamente intollerabile assistere al degrado di tante periferie cittadine. Le condizioni disumane in cui sono costretti a vivere molti palermitani – prosegue il Deputato dell’Ars – rappresentano una vera e propria emergenza. A ciò si aggiunge il rischio di razionamento dell’acqua e di nuovi incendi alle porte anche quest’anno”.

“Mi trovo ancora una volta a denunciare la condizione di invivibilità a cui sono costretti tanti cittadini.

La situazione è intollerabile – sottolinea Figuccia – Il degrado in cui versano molte aree periferiche della città è un chiaro segno di abbandono. Le condizioni disumane in cui sono costretti a vivere tanti palermitani devono essere affrontate con urgenza”. “Non possiamo permettere che questa situazione continui, – conclude Figuccia – mettendo a rischio la salute pubblica e la sicurezza dei nostri cittadini”.

