Per l’Avviso n.7 2023 PR FSE+ Sicilia 2021/2027, una misura importante per la formazione in Sicilia, è stata prorogata di 30 giorni l’apertura della piattaforma per il carico dei progetti inizialmente prevista per il 15 gennaio.

Ho sentito l’assessore Turano, con cui abbiamo condiviso la necessità di una proroga.

Ringrazio gli enti che hanno sollecitato l’istanza e l’assessore che l’ha accolta.

Un atto dovuto rispetto al mondo della formazione per i tanti discenti che avranno la possibilità di accedere ai corsi e agli enti che avranno la possibilità di organizzarsi.

La formazione professionale in Sicilia è una cosa seria, garantisce la possibilità di un’inclusione reale in tante periferie delle grandi città e nei piccoli comuni dove l’offerta formativa, spesso, rappresenta l’unica alternativa a percorsi di dispersione scolastica e di marginalità sociale.

Cosi in una nota il deputato questore all’Ars On. Vincenzo Figuccia.

