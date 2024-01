Mentre al Comune assistiamo a un continuo dibattito tra chi difende e chi critica l’amministrazione, credo sia fondamentale ricordare un principio essenziale: al di là dei ruoli di maggioranza e opposizione, l’azione è ciò che conta e ad essere difesi devono essere i cittadini.

La nostra città sta affrontando seri problemi: le strade sono sommerse dai rifiuti, buche e marciapiedi da rifare s’incontrano ad ogni passo, la sicurezza è diventata un’emergenza, siamo tra le ultime città in termini di qualità della vita…se a questo poi aggiungiamo i pasticci del concerto di fine anno, siamo veramente alla frutta.

Rispetto ai rifiuti, ancora, dobbiamo agire con urgenza, in particolare riguardo alla RAP, in modo da garantire che le strade della nostra città siano pulite e sicure per tutti. Questo non è un momento per polemiche politiche, ma per dare risposte concrete attraverso l’erogazione di servizi giusti. Come cittadini, dobbiamo unirci e richiedere che le soluzioni vengano implementate al più presto.

Così Vincenzo Figuccia deputato questore all’Ars.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.