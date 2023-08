“Caro Morgan, premesso che il mio non vuole essere un giudizio all’artista, visto che non conosco la Tua musica e non rappresenti il genere di artista che andrei mai ad ascoltare per uno spettacolo. Tuttavia, da persona che si esibisce su un palco, non puoi permetterti di prendere a parolacce il pubblico. Francamente credo Tu, con i Tuoi vizi, sia l’ultima persona che può fare la morale. A me ad esempio non piace chi come te fa abuso di cocaina e ritengo che farne uso sia un pessimo modello per i giovani che vengono ad ascoltare la tua musica, ma non per questo vengo lì a dirti, come hai fatto Tu con più di uno spettatore che sei una merda, un ignorante o che devi andare a fare in culo. Quindi Ti do un consiglio: La prossima volta abbi rispetto, usa decenza e pensa prima di dare fiato alla bocca!” A dirlo in una nota è Vincenzo Figuccia deputato questore all’Assemblea Regionale Siciliana.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.