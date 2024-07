Il senatore Germanà è il nuovo commissario regionale della Lega in Sicilia.



I miei migliori auguri al senatore Nino Germanà che insieme al suo vice On. Anastasio Carrà faranno certamente un buon lavoro, circondato da una squadra che saprà stargli vicino nei momenti belli ma anche in quelli in cui, con forza e determinazione, si dovranno far prevalere le ragioni del nostro partito in Sicilia. Ci aspettano nuove sfide e molteplici impegni politici che con la guida del senatore Germanà sicuramente saranno affrontate con grande competenza e professionalità.

Così in una nota le parole del deputato questore della Lega all’Ars on. Vincenzo Figuccia.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.