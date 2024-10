Alcune settimane fa, avevo presentato una interrogazione parlamentare, per chiedere i tempi necessari per provvedere al pagamento dei fondi, stanziati a valere sui fondi del Patto per il Sud inseriti successivamente nel P.S.C., per l’avanzamento dei lavori pubblici eseguiti dalle aziende siciliane. Sono soddisfatto che la mia sollecitazione sia stata accolta e che sia stato possibile intervenire sullo sblocco delle risorse da versare alle aziende impegnate nella realizzazione delle opere pubbliche. Parliamo di un capitolo rilevante, rispetto al quale, in queste ore, è intervenuto il Presidente della regione Schifani, che ringrazio personalmente per la sensibilità e per il celere intervento.



Molte aziende sono state costrette a sovraesporsi con le banche, che hanno dato loro credito in funzione della loro capacità economica finanziaria ed in funzione soprattutto della loro affidabilità. Abbiamo tante aziende sane in Sicilia che dimostrano ogni giorno, con sacrifici e impegno, la loro affidabilità. Speriamo che si proceda rapidamente al pagamento delle somme stanziate al fine di permettere alle aziende di essere garantite di fronte alle maggiori esposizioni e di conseguenza rassicurare la stabilità dei lavoratori impegnati.

Così il commento del deputato questore della Lega all’Ars on. Vincenzo Figuccia.





