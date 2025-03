“Apprendo con dispiacere della partecipazione di alcuni sindaci, tra cui sembrerebbe anche quello di Palermo, a una manifestazione di piazza prevista per il 15 marzo, intrisa di retorica europeista e radical chic.

Trovo paradossale che proprio coloro che si ergono a paladini dell’Europa, spesso in modo astratto e ideologico, siano in realtà i primi a dimostrare incoerenza e ipocrisia. Oggi, nel panorama politico italiano, solo la Lega ha il coraggio di portare avanti idee chiare e coerenti.

In molti ambienti, non si è ancora compreso che Donald Trump rappresenta il nostro miglior alleato sulla scena internazionale. È l’unico in grado di riportare equilibrio, frenare le tensioni e ricordare a Zelensky che le guerre non si affrontano con l’escalation militare, ma con il dialogo e la diplomazia”.

Lo dichiara in una nota Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Assemblea Regionale Siciliana.

