Previsti per giovedì e venerdì il collaudo con le conseguenti prove di carico del Ponte sulla strada statale 643 dal km 15+200 al km 15+500 nei pressi del comune di Polizzi Generosa che la non percorribilità ha creato molti disagi per l’accesso al centro abitato.

Sono le parole del deputato regionale della Lega Prima l’Italia on. Vincenzo Figuccia.

Su segnalazione del Presidente del Consiglio del comune di Polizzi Generosa Patrizio David abbiamo chiesto alla Direzione Territoriale Anas di Palermo di accelerare le opere di ristrutturazione del Ponte per restare nei tempi della consegna dei lavori previsti per il 15 giugno scorso.

Grazie alla disponibilità – conclude Figuccia – da parte della direzione territoriale di Anas giovedì e venerdì prossimi verranno effettuati i collaudi che porteranno in tempi brevissimi alla fruizione del Ponte e quindi alla eliminazione dei disagi che avevano destato non poche preoccupazioni agli abitanti della zona e soprattutto ai gestori delle strutture ricettive che rischiavano di vedere sfumare la stagione estiva.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.