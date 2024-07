Descrizione del Progetto



La filosofia alla base del progetto “Amor Vincit Omnia” è il risultato di un accurato studio durato diversi anni, incentrato sulla rappresentazione dell’amore e della pace come forze primordiali e essenza stessa dell’umanità. In linea con questa visione, “Amor Vincit Omnia” si propone come un omaggio all’omonima e celebre opera di Caravaggio, a cui Papa si sente profondamente legato per poetica e stile. Come recita la celebre frase, “L’amore vince su ogni cosa”, un monito che dovremmo tenere sempre a mente per trovare conforto e forza, soprattutto in tempi difficili come quelli che il mondo sta affrontando. Durante la performance, l’artista Filippo Papa si mostra in posizione “fetale”, disteso a terra e nudo, mentre abbraccia con delicatezza e amore “Golden World”, un’opera realizzata dall’autore stesso, che aperta in due parti ha accolto nelle prime due tappe i messaggi d’amore degli spettatori e partecipanti alla performance. In alcune tappe, Papa è solo; in altre, è accompagnato dal poeta catalano Joan Josep Barcelo, che ha realizzato poesie inedite per la performance. In alcune tappe, Barcelo ha realizzato anche un secondo “Golden World” dal titolo: “Geo”, che è stato utilizzato. “Golden World”, una rappresentazione stilizzata del nostro pianeta color oro, sublima il messaggio d’amore. La posizione fetale e la nudità dell’artista rappresentano un ritorno alle nostre origini, a partire proprio dalla nascita. Appena veniamo al mondo, la nostra prima azione è quella di toccare nostra “Madre”, che ci avvicina al suo seno per nutrirci. All’interno della performance, “la madre” è simbolicamente la “terra”, ma anche la divinità primordiale.

Tappe della Performance

La performance “Amor Vincit Omnia” di Filippo Papa e Joan Josep Barcelo è un evento itinerante che ha esplorato il potere universale dell’amore attraverso una serie di tappe internazionali. Questo progetto artistico ha visto la sua realizzazione in diverse città, tra cui Catania e Casalvecchio Siculo in Sicilia, poi Maiorca e Budapest, e culminerà nella tappa finale a Pontremoli, in Toscana.

Catania (MonuGallery – Monumento ai Caduti) e Casalvecchio Siculo 2023:

La performance ha iniziato il suo viaggio a Catania, con un evento che ha coinvolto il pubblico in un’esperienza immersiva, celebrando l’amore come forza unificante e redentiva. Dopo Catania, dalla metropoli, la performance si è spostata nell’intimità del piccolo borgo di Casalvecchio Siculo, dove l’incontro fra le persone e il performer è stato intimo e suggestivo.

Maiorca (Isole Baleari):

Successivamente, l’evento si è spostato a Maiorca, dove la performance, che inizialmente vedeva solo Papa come unico protagonista, si è congiunta con la poesia di Joan Josep Barcelo. In una location a picco sul mare, gli artisti hanno continuato a esplorare il tema dell’amore universale, combinando elementi visivi e poetici, questa volta legati a un messaggio di salvaguardia e amore per il pianeta.

Budapest (Ungheria):

Anche a Budapest, la performance ha incluso letture di poesie di Joan Josep Barcelo, aggiungendo una dimensione letteraria e di introspezione all’evento. La collaborazione tra Filippo Papa e Barcelo ha permesso di integrare arte visiva e poesia in modo armonioso, amplificando il messaggio d’amore e di pace.

Significato delle Poesie di Joan Josep Barcelo



Le poesie di Joan Josep Barcelo, integrate nella performance, offrono riflessioni profonde sull’amore, la bellezza e la connessione umana. Con il suo stile evocativo, Barcelo ha saputo trasmettere emozioni intense e suscitare una forte risposta emotiva nel pubblico.

Ultima Tappa

La tappa finale si terrà a Pontremoli, in Toscana, il 17 luglio, durante la cerimonia di premiazione del Premio Internazionale “La Via dei Libri”. Questa rappresenta il culmine di questo straordinario viaggio artistico. La performance “Amor Vincit Omnia” ha dimostrato come l’arte possa attraversare confini geografici e culturali, portando un messaggio di amore universale. Questo progetto è di fatto un viaggio di scoperta e connessione, dimostrando che l’amore può vincere ogni cosa, proprio come suggerisce il titolo stesso della performance.

Cenni Biografici



Filippo Papa



Filippo Papa è un artista visivo di talento e innovativo, nato in Sicilia. Fin da giovane ha sviluppato una passione per l’arte, che lo ha portato a esplorare diverse forme espressive, tra cui la performance, la pittura, la poesia, il graphic design, le installazioni e, in particolare, la fotografia. Dopo aver completato gli studi all’Accademia di Belle Arti, ha iniziato a esporre le sue opere in mostre collettive e personali, ottenendo rapidamente riconoscimenti per la sua originalità e la profondità del suo linguaggio artistico. Le sue opere sono state esposte in numerosi paesi, tra cui Italia, Austria, Olanda, Tunisia, Corea del Sud e Stati Uniti, consolidando la sua reputazione a livello internazionale.

Joan Josep Barcelo

Joan Josep Barcelo è un rinomato poeta catalano, noto per il suo stile evocativo e le sue riflessioni profonde sull’amore, la bellezza e la connessione umana. La sua opera letteraria è stata ampiamente riconosciuta per la capacità di trasmettere emozioni intense e di suscitare una forte risposta emotiva nel pubblico. Barcelo ha collaborato con diversi artisti visivi e performativi, integrando la sua poesia in progetti multidisciplinari che amplificano il messaggio artistico complessivo. Le sue poesie sono state pubblicate in numerose antologie e riviste letterarie internazionali, consolidando la sua reputazione come una delle voci più potenti e influenti della poesia contemporanea.

Luogo: PONTREMOLI, MASSA-CARRARA, TOSCANA

