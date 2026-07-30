Filippo Ribisi è il nuovo presidente regionale di Anap Confartigianato Sicilia, l’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato che rappresenta e tutela gli imprenditori artigiani pensionati, promuovendo iniziative dedicate all’invecchiamento attivo, alla salute, alla sicurezza e all’inclusione sociale. L’elezione è avvenuta nel corso dell’giunta regionale dell’associazione.

Ex impiantista, Ribisi vanta una lunga esperienza nel sistema Confartigianato. In passato è stato presidente di Confartigianato Sicilia e vicepresidente nazionale di Confartigianato imprese, incarichi che gli hanno consentito di maturare una profonda conoscenza del mondo associativo e delle esigenze delle imprese e dei pensionati. La sua elezione segna una fase di continuità e rilancio delle attività dell’associazione a favore della categoria.





«Essere stato eletto all’unanimità – afferma il neo presidente Filippo Ribisi – è per me motivo di orgoglio e un importante segnale di fiducia. Continueremo a rappresentare una fascia di popolazione sempre più numerosa, affrontando con proposte concrete le sfide della terza età. Tra le priorità del nostro mandato ci saranno la formazione digitale degli anziani, per renderli più autonomi nell’utilizzo delle nuove tecnologie, e il rafforzamento delle iniziative di prevenzione contro le truffe. Vogliamo inoltre offrire il nostro contributo al confronto sulla riforma del sistema sanitario e sul ruolo delle Case di Comunità, valorizzando il ruolo dei pensionati e rafforzando la rete delle realtà provinciali. Dedico questo incarico a Pippo Arena, che ha guidato Anap Confartigianato Sicilia con competenza e passione. Lavoreremo uniti nel solco del suo esempio per dare sempre più voce agli anziani e ai pensionati della Sicilia».





Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente di Confartigianato Imprese Sicilia, Emanuele Alessandro Virzì. «Quella di oggi è una giornata importante per Confartigianato Sicilia e rappresenta un momento di rinnovamento per rafforzare il ruolo di Anap a tutela degli anziani e dei pensionati. In Filippo Ribisi vedo un presidente capace di garantire programmazione, nuove iniziative e un dialogo costante con i territori. Invitiamo tutti gli anziani e i pensionati ad avvicinarsi alle sedi territoriali di Confartigianato per conoscere i servizi, le opportunità e le agevolazioni che l’associazione mette a disposizione dei propri iscritti».

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