Sabato, a partire dalle ore 15, ai Campi del Sole (Viale della Regione Siciliana Nord Ovest), si svolgerà l’atto conclusivo della “Lega Calcio Interschool”, “Fase Apertura”, organizzata dell’ASD Progetto Interschool, che da ben 18 anni rappresenta un importante centro di aggregazione giovanile a Palermo per la diffusione dello sport.

La Lega Calcio Interschool, è l’insieme di 6 campionati da 12 squadre ciascuno (Serie A, B1, B2, C1, C2, Calcio a 7) divisi per età e livello competitivo, con retrocessioni e promozioni ogni anno, che coinvolge un totale di 70 squadre e più di 700 giocatori che si incontrano ogni weekend. Numeri incredibili se pensiamo ad un “semplice torneo di calcetto”, quello che però l’Interschool è diventato in questi 18 anni è qualcosa di più: “per tanti ragazzi e ragazze è ormai una seconda casa, una vera e propria famiglia, un luogo ideale per incontrarsi, crescere, divertirsi e fare nuove amicizie in un ambiente sereno che cerca di creare legami e diffondere una sana competizione”, dice il fondatore e presidente Ivan D’Amico.

Ai ragazzi inoltre vengono offerti una serie di servizi come telecronache live, interviste, pagelle, servizi fotografici professionali, tutti con le maglie in tinta e più di 100 sponsor che sostengono le squadre… insomma, roba da Champions League!

Quest’anno, però, i ragazzi del Progetto Interschool hanno voluto fare le cose in grande. La celebrazione della “Fase Apertura” sarà veramente in grande stile: la splendida location di Magnisi Studio (Via Emerico Amari 148) ospiterà una premiazione in grande stile: microfoni, luci, musica e tantissimi trofei, che faranno sentire i ragazzi ad una vera e propria serata di gala.

Giovanni Zanet, addetto stampa Progetto Interschool

