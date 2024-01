“Il voto dell’Assemblea regionale sulla Finanziaria, che consente lo sblocco del turn-over nei Consorzi di Bonifica, rappresenta una prima risposta della politica alle nostre battaglie. Adesso, chiediamo ascolto sulle nostre proposte per una riforma efficace e giusta di questi enti fondamentali per la qualità della vita e per l’economia agricola della nostra Isola”.

Lo afferma Enzo Savarino. Il segretario generale della Filbi-Uila, l’organizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori della Bonifica, giudica positivamente la scelta dell’Ars sulla stabilizzazione dei tantissimi precari dei Consorzi: “E’ un passo avanti molto importante, nella direzione di quelle misure che da anni rivendichiamo e per le quali abbiamo anche lanciato una significativa raccolta di firme”.

Spiega l’esponente sindacale: “La norma regionale, approvata all’unanimità, prevede lo stanziamento di 5 milioni e 820 mila euro per il 2024, un milione e 500 mila per il 2025 e altrettanti per il 2026. Non solo verrà coperto oltre il cinquanta per cento delle carenze di organico al 2020, ma sarà possibile integrare i posti che si sono resi liberi tra 2021 e 2023. Per le assunzioni saranno utilizzate le graduatorie già esistenti”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.