







Palermo. Fincantieri ha ufficializzato a Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm e Ugl le nuove commesse Viking e il piano produttivo 2027-2031 per il cantiere palermitano. Lo stabilimento si occuperà dell’allestimento e completamento di due navi “Expedition” di alta gamma con consegna finale a Palermo. Il piano prevede un significativo incremento della capacità produttiva con aumento dei volumi, realizzazione di tronconi di maggiori dimensioni e gestione parallela delle linee tronconi e cruise expedition. Previsti anche investimenti strategici per la modernizzazione delle officine, il riassetto infrastrutturale collegato al nuovo bacino da 150mila tonnellate e la riorganizzazione di uffici e servizi. “Un piano che rende Palermo un sito competitivo e integrato nella strategia del gruppo”, dichiarano Giovanni Gerbino, Giuseppe Di Forti e Damiano Gambino della Uilm (nella foto) -. Accogliamo positivamente le nuove commesse, Palermo conferma professionalità all’altezza delle sfide internazionali. E si aprono prospettive di incremento occupazionale e nuove assunzioni”.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.