Come ormai da tradizione, il Campionato Provinciale di canna da riva 2023 valevole per la qualificazione al Campionato italiano di Canna da Riva 2024, ed organizzato dal Comitato Provinciale di Messina della FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee) si è concluso giovedì 8 febbraio con una donazione in denaro all’Istituto Andrea Doria della Marina Militare che da anni si occupa di solidarietà per i familiari dei marinai caduti in servizio o in gravi situazioni sociali o sanitarie.

La cerimonia di consegna del simbolico assegno, per mano del Presidente provinciale FIPSAS, Alessio Casella, accompagnato dal collaboratore per l’ufficio stampa FIPSAS Messina, Pietro Lanzafame, ha avuto luogo presso il Nucleo Supporto Logistico della Marina Militare di Messina, alla presenza del Comandante, Capitano di Vascello Bruno Viafora.

L’iniziativa, prende seguito da un progetto di collaborazione tra FIPSAS, MARISICILIA, il Nucleo Supporto Logistico M.M. e l’Istituto Andrea Doria, che ha consentito, grazie alla disponibilità della Marina Militare e della Capitaneria di Porto di Messina, lo svolgimento delle tappe del Campionato di Canna da Riva ai piedi della Stele della Madonna della Lettera del Porto di Messina, presso le mura del Forte San Salvatore che affacciano verso il mare aperto.





Grande soddisfazione per il Presidente del Comitato FIPSAS, Alessio Casella, che si dichiara orgoglioso ed onorato per aver ottenuto, anche nella passata stagione agonistica 2023, l’autorizzazione ad una manifestazione sportiva di questo genere all’interno della Base Militare grazie alla collaborazione sinergica con il Comando della Marina Militare di Messina.

Ancora vanno ringraziati tutti gli Atleti e le Società messinesi partecipanti, che, con le loro quote di iscrizione, hanno reso possibile questa donazione. Il momento è stato suggellato dalla consegna da parte del Presidente Casella di una targa di riconoscenza al Comandante Viafora e delle pergamene di plauso ai Sottufficiali che hanno supportato gli atleti e gli organizzatori durante la manifestazione.

Concordi i rappresentanti dei tre Enti, nella volontà di dare seguito ad iniziative di questo tenore e gettare quanto prima i presupposti la prossima edizione di questo Campionato dall’importantissimo risvolto sociale.

