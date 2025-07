È stato siglato un protocollo d’intesa tra Ail Palermo (Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma) e Cepima Palermo, con l’obiettivo di offrire un concreto sostegno ai lavoratori del comparto edile e alle loro famiglie, in particolare a coloro che si trovano ad affrontare patologie oncoematologiche. L’accordo, sottoscritto dal presidente di Ail Palermo, Giuseppe Toro e dal presidente di Cepima Palermo Agostina Porcaro, rappresenta un passo significativo verso la promozione del diritto alla salute, al supporto nella malattia e all’accesso alle cure più appropriate. Grazie a questa collaborazione, della durata biennale, Ail Palermo si impegna a mettere a disposizione dei lavoratori iscritti a Cepima affetti da patologie ematologiche e dei loro familiari, le proprie case di accoglienza “La Coccinella” e “La Chiocciola”, oltre al servizio navetta gratuito per facilitare gli spostamenti necessari alle terapie.

Il protocollo prevede un contributo semestrale da parte di Cepima pari a 3.000 euro, che contribuirà alla realizzazione di progettualità condivise nel campo dell’informazione, prevenzione, ricerca e supporto diretto ai pazienti. Le due realtà hanno inoltre convenuto di fissare incontri periodici per sviluppare iniziative comuni e valutare i risultati delle attività intraprese. L’intesa non prevede alcun vincolo di esclusività, lasciando libertà a entrambe le parti di avviare collaborazioni anche con altri soggetti. Al termine del biennio, Ail e Cepima si confronteranno per valutare i risultati ottenuti, con possibilità di rinnovo tacito per gli anni successivi.

“Questa convenzione – ha dichiarato Agostina Porcaro, presidente Cepima Palermo – nasce dal desiderio di rispondere concretamente ai bisogni dei lavoratori del nostro territorio, ma non solo, l’iniziativa è rivolta a tutti coloro che si trovano a dover affrontare la dura battaglia della malattia. La solidarietà e la rete tra enti che fanno sinergia in questa città, rappresentano strumenti fondamentali per migliorare la qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie”

