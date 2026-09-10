Raccontare Favignana partendo dal mare per arrivare alla tavola, attraversando la storia dei suoi pescatori, la creatività dei ristoratori, il lavoro degli artigiani, la qualità delle produzioni siciliane e la straordinaria bellezza di un’isola che può trasformare la propria identità in una leva di sviluppo sostenibile. È questa la visione della VII edizione di Fishtuna – International Art Tourism Food Festival, in programma a Favignana dall’11 al 13 settembre 2026. Tre giornate dedicate alla valorizzazione delle eccellenze egadine attraverso enogastronomia, arte, cultura, musica e innovazione.

Il progetto è cofinanziato dal Comune di Favignana, dal FUNT – Fondo Unico Nazionale per il Turismo, gestito dall’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, e dall’Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana, nell’ambito dell’iniziativa “Sicilia che Piace 2026”.

«Favignana e le Egadi si confermano ancora una volta un’icona del turismo sostenibile – dichiara l’Assessore Regionale al Turismo allo Sport e allo Spettacolo, Elvira Amata – grazie alla settima edizione di Fishtuna, una manifestazione che, mettendo in rete enogastronomia, arte e tradizioni del mare e ponendo al centro anche la tutela dell’ambiente, incarna pienamente la visione e la programmazione dell’Assessorato. Fishtuna non è soltanto una celebrazione del tonno, ma un vero e proprio tavolo di confronto e di collaborazione tra istituzioni, imprese e comunità, con l’obiettivo di valorizzare lo straordinario patrimonio del nostro territorio. Tra approfondimenti tecnici, showcooking, artigianato, sport all’aria aperta e spettacoli, la manifestazione dimostra concretamente come Favignana, le isole Egadi e la Sicilia tutta siano in grado di attrarre visitatori durante tutto l’anno, offrendo esperienze autentiche e legate all’identità dei luoghi. Una capacità di attrazione – conclude – che si estende anche al mondo dell’audiovisivo: la destinazione Sicilia si impone sempre più come un autentico set naturale per il cinema e per le produzioni internazionali, grazie alla straordinaria varietà dei suoi paesaggi, alla ricchezza del patrimonio storico e culturale e alla forza evocativa dei suoi territori».

«FishTuna è una vetrina importante per Favignana e per tutta la Sicilia – afferma l’assessore alle attività produttive, Edy Tamaio- soprattutto per le nostre imprese, che ogni giorno trasformano tradizione, qualità e competenze in valore e occupazione. Come Regione vogliamo sostenere chi investe e produce sul territorio, valorizzando le eccellenze locali e creando nuove opportunità di crescita. Eventi come questo dimostrano che identità, impresa e sostenibilità possono essere insieme un motore di sviluppo».

La manifestazione torna nei luoghi in cui è nata e mette al centro le risorse dell’isola: il patrimonio ambientale, la storia dei pescatori, la creatività dei ristoratori, il lavoro degli artigiani e la qualità delle produzioni siciliane. L’Ex Stabilimento Florio e Piazza Madrice saranno i principali punti di incontro di un programma che affianca approfondimento e intrattenimento, coinvolgendo istituzioni, ricercatori, imprese, professionisti e visitatori. Non una semplice manifestazione dedicata al cibo, dunque, ma un progetto di promozione territoriale nel quale il prodotto diventa racconto, la ristorazione diventa ambasciatrice dell’identità egadina e il mare viene interpretato contemporaneamente come patrimonio ambientale, memoria collettiva e risorsa economica.

«Valorizzare Favignana e le Egadi significa custodirne l’identità e creare opportunità di crescita per l’intera comunità – dichiara il sindaco Giuseppe Pagoto –. Accogliere ancora una volta Fishtuna, una manifestazione che cresce e consolida il proprio legame con l’isola, rappresenta un’occasione importante per promuovere il nostro patrimonio ambientale, culturale e produttivo. L’enogastronomia è parte integrante di questo percorso: racconta la storia del territorio, valorizza il lavoro di pescatori, produttori e ristoratori e permette ai visitatori di conoscere più da vicino le nostre tradizioni. Come amministrazione, sosteniamo iniziative capaci di rafforzare l’economia locale e qualificare l’offerta turistica, favorendo presenze anche oltre i mesi di maggiore affluenza. Il nostro obiettivo è tradurre la visibilità di questi appuntamenti in benefici duraturi per le Egadi, attraverso la collaborazione tra istituzioni, imprese e cittadini e nel rispetto delle risorse che rendono unico il nostro arcipelago».

Fishtuna, un Festival che diventa racconto del territorio

Dalla memoria della pesca alle nuove frontiere della blue economy, dalla ristorazione all’artigianato, dai vini alla tutela dell’ambiente, fino alla scoperta lenta dell’isola: Fishtuna 2026 costruisce un racconto nel quale ogni appuntamento diventa una diversa porta d’ingresso nel territorio egadino.

A rafforzare questo percorso sono le consolidate collaborazioni con l’Associazione Strada del Vino di Marsala e con IDIMED, l’Istituto per la promozione e la valorizzazione della Dieta Mediterranea. Al fianco della manifestazione anche i media partner Alessi Pubblicità e Innovation Island, che venerdì 11 settembre proporrà l’appuntamento “Connessioni digitali”, dedicato all’innovazione e alle nuove opportunità offerte dalla trasformazione tecnologica.

«Il tonno non è soltanto un prodotto della pesca, ma parte della storia e della cultura delle nostre isole. Fishtuna può trasformare questo patrimonio in un’opportunità di sviluppo, mettendo in rete pesca, ristorazione, ospitalità e imprese locali. Un turismo autentico nasce dall’identità dei luoghi e può favorire la destagionalizzazione, tutelando al tempo stesso il mare e sostenendo una pesca responsabile e sostenibile», afferma Rosa Di Stefano, presidente di Federalberghi Palermo e vicepresidente di Federalberghi Sicilia.

Perché valorizzare Favignana significa non soltanto mostrarne la bellezza, ma raccontare le persone che la custodiscono, sostenere le attività che ne mantengono viva l’identità e creare le condizioni affinché tradizione, turismo e innovazione possano generare nuove opportunità.

Dall’11 al 13 settembre, Fishtuna torna quindi a essere una vetrina delle Egadi e della Sicilia: tre giorni per assaporare, conoscere e vivere Favignana, partendo dal suo mare per scoprire tutto ciò che rende unica l’isola.

Il programma di Fishtuna 2026

Venerdì 11 settembre

Fishtuna 2026 prenderà il via alle 10.30, all’Ex Stabilimento Florio, con “Connessioni digitali – Isole di futuro: blue economy e innovazione in Sicilia”, confronto dedicato alle opportunità offerte dall’innovazione tecnologica per lo sviluppo sostenibile delle isole.

A moderare l’incontro sarà Nino Amadore, giornalista e corrispondente da Palermo del Sole 24 Ore. Interverranno il sindaco di Favignana Giuseppe Pagoto; il biologo marino Franco Andaloro; Mario Sprovieri, direttore del CNR-ISMAR; e i rappresentanti del mondo dell’impresa e dell’innovazione Filippo Ammodeo, Nino Castiglione, Riccardo Puglisi, Gerlando Maggio, Antonio Perdichizzi e Danilo Mazzara. Dalle 15.30 alle 18, sempre all’Ex Stabilimento Florio, si terrà il Workshop Fishtuna, articolato in due sessioni e moderato da Francesca Cerami di IDIMED.

Il primo approfondimento, intitolato “Mare, sostenibilità e identità territoriale – Tonno di Favignana: regole, sostenibilità e nuove prospettive per la pesca del futuro”, vedrà la partecipazione di Giuseppe Pagoto, Leonardo Catagnano, Davide Bruno, Gavino Emilio Giacalone, Pietro Giaquinto e Franco Andaloro. La seconda sessione, “Ristorazione e artigianato locale come driver per l’economia egadina e del territorio”, sarà curata dall’Assessorato regionale delle Attività produttive. Interverranno Giuseppe Pagoto, Laura Doro, Vittorio Messina, Giuseppe Pace, Salvatore Lombardo, Roberto Gueli, Rosario Seidita, Giusi Vitale, Giovanni Ruggieri e Giulia Triani.

Alle 17, all’Ex Stabilimento Florio, spazio ai più piccoli con Fishtuna Kids e il laboratorio ludico-didattico “Il pesce più prezioso è quello rispettato”, curato dall’Area Marina Protetta Isole Egadi. Attraverso una presentazione interattiva e attività pratiche, i bambini saranno accompagnati alla scoperta del mondo marino e dei principi della sostenibilità. In serata la manifestazione si sposterà in Piazza Madrice. Dalle 21.30 alle 22.30, la Fishtuna Preview proporrà le pillole di “The Italian Table”, con Tiziana Ciaccioferra in collegamento da Houston, in Texas.

A seguire si svolgeranno i Fishtuna Awards, momento celebrativo dedicato ai protagonisti della ristorazione locale e del territorio. Tra i premiati lo chef Fabio Potenzano e alcuni rappresentanti delle istituzioni. Dalle 22.30 a mezzanotte, comicità e cucina si incontreranno in “Chef per una notte”. Sasà Salvaggio e Giuseppe Castiglia abbandoneranno il loro palcoscenico abituale per indossare cappello e grembiule e affrontarsi in una sfida ai fornelli ispirata al mito di Ulisse e della sua Itaca. A decretare lo “Chef più divertente dell’anno” sarà una giuria composta da Roberto Gueli, Giusi Vitale, Donata Agnello, Sergio Davi, Lele Vannoli, Francesco Fiore, Barbara Conti e Pretti. La serata sarà presentata da Massimo Minutella, con gli interventi di Barbara Conti, Cinzia Gizzi e Pietro Adragna.

Sabato 12 settembre

La seconda giornata entrerà nel vivo alle 21, in Piazza Madrice, con la Fishtuna Preview e l’incontro con Sergio Davi, Expedition Master Research e capitano di RIB Adventures. Il navigatore racconterà le proprie imprese oceaniche in gommone, offrendo al pubblico una testimonianza sul turismo nautico, sulla libertà delle rotte estreme e sui segreti della cucina di bordo. Dalle 21.30 alle 23 spazio al Cooking show, talk show e wine pairing, curato dall’Associazione Strada del Vino di Marsala. Chef affermati e talenti locali interpreteranno la tradizione siciliana attraverso piatti abbinati ai vini del territorio, tra approfondimenti con nutrizionisti e food blogger, confronti con le associazioni di categoria e incursioni comiche.Protagoniste della serata saranno Barbara Conti, Rosy Napoli e Mariella Cascio. Presentano Cinzia Gizzi e Pietro Adragna.

Alle 23 Piazza Madrice accoglierà lo spettacolo musicale della Cirrone Band, che porterà sul palco il proprio sound pop-rock, arricchito da sfumature power pop e contaminazioni internazionali.

Domenica 13 settembre

La giornata conclusiva inizierà alle 11.30 con “Hike & Bike Favignana”, escursione guidata in bicicletta pensata per esplorare in modo dinamico e sostenibile alcuni degli scorci più suggestivi dell’isola. Il ritrovo è fissato alle 11, davanti alla chiesa di Piazza Madrice. Alle 21, in Piazza Madrice, la Fishtuna Preview “A scuola di cinema” ospiterà Ivan Scinardo, direttore della sede di Palermo del Centro Sperimentale di Cinematografia, per un incontro dedicato alla formazione, ai linguaggi audiovisivi e alle nuove generazioni di professionisti del cinema. Dalle 21.30 alle 23 torneranno il Cooking show, il talk show e il wine pairing curati dall’Associazione Strada del Vino di Marsala. Sul palco di Fishtuna, chef e protagonisti del settore interpreteranno la tradizione siciliana attraverso piatti e vini, intrecciando cucina, cultura e racconto del territorio.

Ospiti della serata saranno Benedetta Schifano, Ita Galfano e Peppe Giuffrè. Presentano Cinzia Gizzi e Pietro Adragna.A suggellare la settima edizione di Fishtuna sarà, alle 23, l’atteso spettacolo finale di Fred De Palma. Piazza Madrice diventerà il cuore pulsante dell’ultima notte del Festival, chiudendo tre giornate nelle quali il mare, la cucina, l’innovazione e lo spettacolo avranno raccontato l’identità più autentica di Favignana e delle isole Egadi.





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