In vista della Commemorazione dei Defunti, il Cimitero comunale di Fiumefreddo di Sicilia si prepara ad accogliere i visitatori con un aspetto particolarmente curato. In questi giorni si stanno infatti concludendo gli interventi di pulizia e scerbamento, programmati per garantire il massimo decoro del luogo. Ieri l’assessore al Cimitero Antonio Giuliano ha effettuato un sopralluogo per verificare di persona lo stato degli interventi e la piena funzionalità dell’area, assicurandosi che ogni dettaglio fosse pronto per accogliere i tanti cittadini che, come ogni anno, si recheranno a rendere omaggio ai propri cari.





L’Amministrazione ha inoltre disposto aperture straordinarie del Cimitero comunale, che resterà accessibile dal 30 ottobre al 2 novembre, con orario continuato, dalle ore 8:00 alle 17:30. “Ogni anno ci impegniamo per mantenere il cimitero in condizioni decorose e accoglienti — dichiara l’assessore Antonio Giuliano — È un luogo che appartiene alla nostra comunità, e che merita attenzione costante, non solo in occasione della ricorrenza dei Defunti. Abbiamo voluto verificare personalmente che tutto fosse in ordine e pronto a ospitare le famiglie in queste giornate di raccoglimento e memoria”.

Luogo: FIUMEFREDDO DI SICILIA, CATANIA, SICILIA

