Ieri mattina, l’assessore all’Ambiente del Comune di Fiumefreddo di Sicilia, Antonio Giuliano, insieme al responsabile e agli operatori della ditta Ecolandia e alla Polizia municipale, ha effettuato una serie di controlli sul territorio comunale, concentrandosi in particolare su alcune aree critiche segnalate per anomalie nel conferimento dei rifiuti. Nel corso delle verifiche è stato constatato il formarsi di piccole discariche lungo i marciapiedi e in prossimità di alcune strade, dovute al mancato rispetto delle regole sulla raccolta differenziata, con rifiuti conferiti in modo indiscriminato e materiali mescolati senza alcuna separazione.





Attraverso l’ispezione delle buste depositate irregolarmente, è stato possibile risalire all’identità di quattro persone che saranno sanzionate secondo quanto previsto dalla vigente ordinanza comunale. “Il risultato del 79,66% di raccolta differenziata – dichiara l’assessore Antonio Giuliano – è un dato importante, ma non ci fa cullare sugli allori. Al contrario, ci sprona a fare ancora di più. Vogliamo spingere ulteriormente sulla qualità del conferimento, proseguendo con la campagna di sensibilizzazione ma anche con quella sanzionatoria. Il nostro obiettivo è far crescere Fiumefreddo sotto il profilo del decoro e del rispetto delle regole. Per questo è fondamentale la collaborazione di tutti”.





Nei giorni scorsi è stato, inoltre, rilevato il mancato rispetto degli orari di conferimento, che devono avvenire esclusivamente dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del mattino. “Il rispetto degli orari è fondamentale per mantenere il paese decoroso e pulito – sottolinea l’assessore Giuliano – Conferire i rifiuti in pieno giorno, spesso sin dal primo pomeriggio, significa lasciarli esposti per tutto il giorno e fino all’indomani mattina, creando sporcizia, cattivi odori e compromettendo il decoro urbano. Non possiamo permetterlo”. L’amministrazione comunale ribadisce che i controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’intento di tutelare il decoro urbano e garantire un servizio efficiente a tutta la comunità.

Luogo: FIUMEFREDDO DI SICILIA, CATANIA, SICILIA

