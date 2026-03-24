Floridia si prepara alla prossima tornata elettorale e, come sempre, c’è chi si distingue tra i candidati al Consiglio comunale. A soli 18 anni, Gabriele Di Pietro annuncia ufficialmente la sua candidatura nella lista Spazio Civico Floridia, a sostegno dell’avvocato Antonello Sala.

Una scelta, spiega il giovane candidato, maturata nel tempo e radicata in una forte passione per la politica, intesa come servizio alla comunità e strumento di cambiamento concreto. «Ho sempre creduto in una politica fatta di trasparenza, ascolto e impegno reale», afferma, sottolineando il proprio impegno già avviato sia in ambito sociale che civico.





Nonostante la giovane età, Di Pietro rivendica con orgoglio il suo percorso e la volontà di rappresentare una nuova generazione: «Sono il candidato più giovane di questa tornata elettorale, ma porto con me idee chiare e tanta determinazione».

Al centro della sua candidatura vi è la necessità di un rinnovamento per la città. «Floridia ha bisogno di una svolta. È fondamentale superare una politica distante dai cittadini, in particolare dai giovani e dalle fasce più fragili della popolazione», dichiara.





Tra gli obiettivi principali, quello di rafforzare il dialogo tra istituzioni e cittadini: «La nostra città necessita di un ponte reale tra chi amministra e la comunità. Voglio essere un punto di riferimento capace di ascoltare e rappresentare le esigenze di tutti nei luoghi decisionali».

Accanto a lui, un gruppo di giovani «preparati e motivati», pronti a contribuire attivamente al futuro della città. Un progetto che punta su partecipazione, energia e visione futura.

Luogo: FLORIDIA, SIRACUSA, SICILIA

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