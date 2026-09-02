“Da diversi giorni, nella zona di Piazzale Giglia e nelle immediate vicinanze del Ragno d’Oro, si stanno verificando continui interventi sulle condotte fognarie. Anche nella giornata di oggi sono in corso operazioni che hanno richiesto l’apertura di tombini e l’utilizzo di mezzi meccanici. Una situazione che, comprensibilmente, sta destando preoccupazione tra cittadini, residenti e operatori commerciali della zona”. A dichiararlo è l’Onorevole Rosellina Marchetta, che rivolge un appello al Sindaco di Agrigento affinché venga prestata la massima attenzione alla tutela della salute pubblica.





“Con il dovuto rispetto per il lavoro che stanno svolgendo gli uffici e le squadre impegnate negli interventi – afferma l’On. Marchetta – ritengo necessario comprendere fino in fondo la natura del problema e, soprattutto, verificare se esista anche il minimo rischio per la qualità dell’acqua distribuita ai cittadini. Chiedo pertanto al Sindaco di Agrigento di valutare con la massima urgenza l’opportunità di disporre controlli e analisi approfondite, non soltanto sulla rete idrica, ma anche sull’acqua presente nelle cisterne delle abitazioni e degli esercizi commerciali nelle zone potenzialmente interessate, dal lungomare a Via Nettuno e nelle aree limitrofe”.

Secondo l’On. Marchetta, è necessario fornire ai cittadini risposte chiare e tempestive. “La popolazione ha il diritto di sapere con certezza se l’acqua utilizzata nelle proprie abitazioni e nelle attività commerciali sia assolutamente sicura. Non vogliamo creare inutili allarmismi, ma proprio per evitare che si diffondano preoccupazioni o dubbi è indispensabile intervenire con trasparenza, effettuare tutte le verifiche necessarie e rendere pubblici i risultati”.





L’on. Marchetta pone inoltre l’attenzione sulla ripetitività degli interventi.

“È necessario capire perché, nonostante i lavori effettuati recentemente sulle fognature nella zona di Piazzale Giglia, il problema sembri ripresentarsi nuovamente. I cittadini hanno il diritto di sapere quali siano le cause di questi continui interventi e perché si renda necessario tornare periodicamente sulle stesse condotte per effettuare nuove riparazioni. Mi rivolgo quindi al Sindaco con spirito di collaborazione istituzionale – conclude l’on. Rosellina Marchetta – affinché si faccia immediatamente chiarezza. Quando è in gioco la salute dei cittadini non possono esserci ritardi né superficialità. È necessario accertare con rigore la situazione, individuare definitivamente le cause dei problemi e garantire alla popolazione informazioni trasparenti e rassicurazioni fondate su controlli concreti. La salute pubblica deve essere sempre la priorità assoluta”.

Luogo: AGRIGENTO, AGRIGENTO, SICILIA

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