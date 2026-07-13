“Il maxi-piano di riqualificazione da 21 milioni di euro per il quartiere San Cristoforo – finanziato tramite i fondi “Caivano” – rappresenta una svolta storica per la città. In particolare l’avvio, avvenuto nel mese di aprile, dei lavori per la riqualificazione di via Plaia e per il nuovo polo scolastico dell’istituto Dusmet-Doria, ha acceso grandi speranze tra i residenti. Tuttavia, si registrano già i primi rallentamenti sulla tabella di marcia”.





A farsi portavoce delle aspettative dei cittadini è la consigliera del Primo Municipio, Provvidenza Falsaperla (Mpa), che sottolinea l’importanza di accompagnare con attenzione l’attuazione dell’intervento: “Le famiglie e i residenti di via Plaia guardano con grande fiducia a questo progetto, atteso da anni e fondamentale per il rilancio del quartiere. Proprio per questo auspichiamo che il cronoprogramma possa procedere nel rispetto dei tempi previsti, con un costante monitoraggio dell’avanzamento dei lavori. Come rappresentanti del territorio saremo a disposizione per collaborare con tutti i soggetti coinvolti, affinché questo importante investimento possa tradursi nel più breve tempo possibile in un concreto beneficio per la comunità”.

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