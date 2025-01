“La notizia della riprogrammazione di alcuni interventi sui fondi di sviluppo e coesione pone l’allarme sull’azione politica del governo Schifani. Poco tempo fa avevo già denunciato la parcellizzazione delle misure dei fondi FSC (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione), ma il recente accordo tra il governo regionale e il governo nazionale su un’ulteriore riprogrammazione di queste risorse è un segnale inquietante che danneggia il servizio sanitario e il welfare della nostra regione.





Schifani ha deciso di togliere 1,5 milioni di euro disposti per interventi su sanità e asili nido per destinarli a costosissime consulenze di esperti vicini alla rete di governo e sottogoverno. C’è bisogno di una inversione di tendenza che renda credibile e sensibile la politica agli occhi dei cittadini. Solo così potremo ridurre il gap che distanzia la Sicilia dalle altre regioni d’Italia in termini di servizi e infrastrutture”. Lo ha detto il vice-presidente del gruppo parlamentare Pd all’Ars, Mario Giambona, commentando la riprogrammazione dei fondi FSC in Sicilia.

