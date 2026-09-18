SPI CGIL Messina: «Un contributo già modesto non può diventare anche una corsa ad ostacoli»

Sono passati due mesi dall’assegnazione regionale delle risorse del Fondo caregiver 2022 e nei Distretti socio-sanitari D25 Lipari, D28 Barcellona Pozzo di Gotto e D30 Patti, alla verifica effettuata il 17 settembre, l’avviso non risulta ancora reperibile sui rispettivi siti istituzionali.

Il risultato è molto semplice, nei tre territori ci sono caregiver di persone con disabilità grave e gravissima che, avendone i requisiti, potrebbero accedere alla misura, ma non possono neppure presentare domanda.





Ed è questo che lo SPI CGIL Messina considera incomprensibile. Non si tratta di trovare nuove risorse o inventare una misura, i fondi nazionali sono stati assegnati e ripartiti dalla Regione proprio perché arrivino ai caregiver. Un sostegno economico già modesto rispetto al peso quotidiano, personale ed economico dell’assistenza familiare rischia così di essere ulteriormente mortificato dai tempi della macchina amministrativa.

Il tempo, peraltro, non è neutro. Dopo la pubblicazione degli avvisi occorrerà ricevere le domande, istruirle, formare gli elenchi e procedere alle liquidazioni. Ogni settimana persa oggi sposta ancora più avanti il momento in cui quelle famiglie potranno ricevere il contributo.





Sarebbe auspicabile, semmai, che i territori valutassero anche la possibilità di rafforzare con proprie risorse gli interventi destinati ai caregiver. Ma prima ancora di immaginare qualcosa in più, ci accontenteremmo che venisse fatto almeno ciò che è già possibile fare con le somme disponibili.

Lo SPI CGIL Messina chiede pertanto ai Distretti di Lipari, Patti e Barcellona Pozzo di Gotto di pubblicare senza ulteriori ritardi gli avvisi. E se gli atti fossero già stati adottati, di renderli immediatamente e chiaramente accessibili sui siti istituzionali.

Perché per un cittadino un avviso che non è reperibile equivale, nei fatti, a un’opportunità che non esiste. E i caregiver hanno già abbastanza problemi da affrontare ogni giorno senza dover anche andare alla ricerca di un atto amministrativo.

Luogo: MESSINA, SICILIA

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