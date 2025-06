L’età media dei direttori generali delle aziende sanitarie italiane si attesta tra le più alte d’Europa – 58 anni e 7 mesi secondo il rapporto FIASO 2024 – e solo il 14% può contare su un’esperienza decennale consolidata. Per questi motivi il settore apre nuove prospettive per una generazione emergente di manager: figure professionali capaci di affrontare le sfide dell’innovazione, dell’efficienza e della sostenibilità in un contesto sanitario in profonda trasformazione.

Per rispondere a queste esigente, il Dipartimento PROMISE dell’Università degli Studi di Palermo ha dato il via alla quinta edizione del Master di II livello in Organizzazione e Management delle Strutture e dei Servizi Sanitari (Or.Ma.S.S.S.), realizzato in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità e con il patrocinio della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (FIASO) e della Società Italiana di Leadership e Management in Medicina (SIMM).

“Il sistema sanitario italiano – ha sottolineato il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri – si confronta con una riduzione del personale e un progressivo aumento della pressione sulle risorse esistenti, mentre crescono le esigenze di governance e innovazione. L’ambito di economia e gestione della sanità si sta espandendo ben oltre i tradizionali ruoli amministrativi, abbracciando nuove figure professionali ad alta specializzazione che rispondono alle sfide contemporanee in termini di efficienza, sostenibilità, innovazione e centralità del paziente”.

“Il corso – ha spiegato Walter Mazzucco, coordinatore del Master e ordinario di Igiene generale e applicata – ha l’obiettivo di formare professionisti in grado di assumere ruoli apicali e di coordinamento in strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, accrescendo le conoscenze e le competenze professionali in tema di management dei servizi e delle strutture socio-sanitari, declinandole nel contesto dell’organizzazione sanitaria, dei processi clinico-assistenziali, nonché dell’allocazione delle risorse, nella prospettiva della sostenibilità e delle decisioni basate sulle evidenze”.

Il Master Or.Ma.S.S.S. è stato il primo, in Italia, a consentire ai partecipanti di conseguire in unica soluzione il Diploma di esperto in Organizzazione e Management delle Strutture e dei Servizi Sanitari e l’Attestato di formazione manageriale (ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 2, della Legge n. 118 del 05/08/2022 e dell’art. 1, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 4 agosto 2018 n. 171, nonché degli articoli 15 e 16 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 502).

La cerimonia inaugurale si è svolta all’Accademia delle Scienze Mediche dell’Università di Palermo, all’interno dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone”. Sono intervenuti il direttore generale dell’Istituto Superiore di Sanità, Andrea Piccoli; il presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, Marcello Ciaccio; il direttore del Dipartimento PROMISE, Antonio Carroccio; il presidente della FIASO, Giovanni Migliore; la direttrice generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone”, Maria Grazia Furnari.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.