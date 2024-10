La Panormedil CPT, ente bilaterale per la formazione e la sicurezza del settore edile di Palermo, è la prima sede in Sicilia del settore che e’ stata autorizzata per l’espletamento degli esami di certificazione del personale qualificato in Building Information Modeling (BIM).” Questo importante traguardo – spiegano il presidente Gaetano Scancarello ed il vicepresidente Pasquale De Vardo -segna una svolta significativa nel panorama formativo regionale, confermando il ruolo di Panormedil CPT come centro di eccellenza per lo sviluppo delle competenze nel settore delle costruzioni. Grazie al riconoscimento ottenuto, sarà infatti ora possibile certificare in loco i professionisti BIM, una figura strategica per la gestione e l’ottimizzazione dei processi edilizi, fondamentale in un settore in continua evoluzione e sempre più orientato alla digitalizzazione. Il percorso di certificazione si inserisce nell’ambito delle attività di promozione della formazione avanzata sostenute da ANCE Palermo, con l’obiettivo di preparare i lavoratori del comparto edile alle sfide tecnologiche e metodologiche del futuro. “La possibilità di espletare gli esami di certificazione BIM nella nostra sede – rappresenta un grande passo avanti per il nostro territorio, poiché offre a tanti professionisti l’opportunità di qualificarsi nella propria Regione. Questo risultato è il frutto di un impegno costante verso l’innovazione e il potenziamento delle competenze nel settore delle costruzioni. La Panormedil CPT si propone quindi come punto di riferimento per i professionisti che vogliono aggiornarsi e crescere, garantendo percorsi formativi all’avanguardia e, da oggi, anche la certificazione ufficiale delle competenze acquisite”. La certificazione BIM rappresenta un elemento sempre più richiesto dalle aziende del settore e dalle stazioni appaltanti pubbliche, in linea con le normative europee e nazionali che spingono verso l’adozione di tecnologie e metodi digitali nell



Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.