Un’esperienza formativa unica progettata per aiutare gli agenti immobiliari a crescere e migliorare le proprie competenze; una grande occasione per aggiornarsi e fare networking con altri professionisti del settore.

Arriva finalmente a Catania il Tour italiano promosso da WeUnit.it dedicato alle agenzie immobiliari della città e della provincia.

“Il nostro obiettivo è quello di creare sinergie vincenti tra agenti immobiliari, consulenti del credito e formatori in un mercato sempre più complesso. L’adozione di soluzioni innovative, tecnologiche e digitali è fondamentale per migliorare la qualità dell’intermediazione. Questo evento rappresenta una straordinaria opportunità di crescita e networking per tutti i partecipanti.” commenta l’Area Manager WeUnit.it Sicilia Pietro Messina.

Dopo il grande successo di settembre, prosegue questa iniziativa esclusiva che avrà luogo il 21 Novembre presso l’International Airport Hotel in via S. Giuseppe Alla Rena 94 dalle 9.30 alle 16.30

“Weunit.it crede fermamente nella formazione continua quale strumento di sviluppo e crescita per gli agenti immobiliari ed è per questo motivo che investiamo con convinzione nel Tour Agente Strategico”, aggiunge Pietro Messina referente aziendale in Sicilia.

Il percorso Agente Strategico, che ha coinvolto 25 città italiane, rappresenta la sintesi perfetta di una formazione immobiliare all’avanguardia, supportata da una community dedicata alla crescita continua.

“La community Agente Strategico” spiega Vincenzo Romano, esperto di strategie di acquisizione e autorevole figura nel settore immobiliare “è nata con un obiettivo chiaro: fornire agli agenti immobiliari tutti gli strumenti, le competenze e il supporto necessari per migliorare costantemente i propri risultati.”

WeUnit.it e Agente Strategico sono due realtà che insieme spingono verso un obiettivo comune: migliorare i risultati, far crescere le persone e costruire un futuro di successo per l’intero settore immobiliare.

Sarà l’Area Manager Pietro Messina a dare inizio ai lavori mentre la sessione formativa sarà gestita dai coach Vincenzo Romano e Nicola della Rocca.

Per iscriversi all’evento: https://eventi.weunit.it/evento-catania-7179

