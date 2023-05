Formazione Sicilia, Federterziario e Ugl soddisfatti dell’incontro con governo “Sospendiamo stato di agitazione e di crisi”

PALERMO – “Sospendiamo lo stato di crisi e lo stato di agitazione. Soddisfatti dall’incontro con il governo regionale”, a dichiararlo congiuntamente sono Alessandro Franco, Antonino Reina e Toni Marfia, rispettivamente segretario nazionale, regionale e responsabile formazione in Sicilia e Ornella Cuzzupi e Giuseppe Messina, rispettivamente la segretaria nazionale Ugl Scuola, e segretario regionale dell’Ugl Sicilia.

“Siamo soddisfatti dell’incontro avuto con il governatore Schifani e delle rassicurazioni da lui offerte verso i numerosi punti critici che sta vivendo al momento il settore della formazione”, spiegano i vertici di Federterziario che aggiungono: “Grazie alle parole di Schifani, siamo certi che il governo con l’impegno dei tecnici e dell’assessore Turano, rispetterà l’impegno di erogare le risorse delle prime annualità Iefp, consentirà lo scivolo dell’Avviso 8 e avvierà una stagione di programmazione della formazione professionale concertata. Siamo disponibili a fare la nostra parte per il rilancio del nostro settore”.

Per la segretaria nazionale dell’Ugl Scuola, Ornella Cuzzupi, e il segretario Ugl Sicilia Giuseppe Messina “si apre una nuova fase nelle relazioni tra il governo regionale e le parti sociali per riformare il settore della formazione professionale in Sicilia”.

“Ci hanno rassicurato le parole del presidente Schifani sullo sblocco delle risorse, ad approvazione del Rendiconto – aggiunge Cuzzupi – e già entro metà giugno gli uffici preposti potranno procedere ad erogare le somme agli enti per i pagamenti degli emolumenti ai dipendenti”.

“La decisione del governatore siciliano di procedere allo scorrimento dell’Avviso 8 è l’altra risposta che ci rassicura – precisa la Segretaria nazionale di Ugl Scuola – insieme all’impegno di accelerare le procedure per la rendicontazione dei progetti già conclusi dagli enti ed a quello di condividere l’atto di programmazione, oggi ancora al palo, relativo al triennio 2023/2025 dell’Istruzione e Formazione professionale. Alla luce degli impegni assunti dal presidente Schifani, l’Ugl sospende lo stato di agitazione del personale”.

A margine dell’incontro la delegazione Ugl accompagnata dal Presidente di Federterziario Scuola Sicilia, Toni Marfia, ha incontrato l’assessore regionale al ramo, Mimmo Turano.

“È stato un incontro proficuo dove abbiamo chiarito e smussato i punti di contrasto dei giorni scorsi – chiarisce Messina – condividendo in comune percorso per il bene del settore della formazione professionale in Sicilia”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.