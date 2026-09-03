Patrizia Costa ed Enzo Santoro, rispettivamente Consigliera Comunale ed ex Assessore e Consigliere Comunale a Gravina di Catania, hanno ufficializzato la loro adesione a Forza Italia. Lo annuncia Salvo Tomarchio, deputato regionale azzurro, sottolineando il valore di un’operazione che porta nel partito due figure di spessore e rappresentatività.

Con questo passaggio, Forza Italia si rafforza nel Consiglio Comunale e nel territorio gravinese, aggiungendo competenze ed esperienza: la Costa è attualmente Consigliere Comunale e membro della Commissione consiliare Urbanistica, mentre Santoro vanta una lunga esperienza amministrativa, essendo stato fino a poco tempo fa Assessore e componente del Consiglio Comunale per trent’anni, ricoprendo anche il ruolo di Vicepresidente.





“L’adesione di Patrizia ed Enzo conferma che Forza Italia è sempre più attrattiva nel territorio catanese – dichiara Tomarchio – e, insieme alla squadra che abbiamo costruito nella cittadina etnea, possiamo ambire ad essere la prima forza politica a Gravina di Catania. La loro scelta dà peso e credibilità al percorso di ascolto e di sempre maggiore radicamento che stiamo portando avanti in tutta la Sicilia insieme al commissario regionale Nino Minardo. Costa e Santoro metteranno al servizio della comunità le loro competenze e le loro relazioni istituzionali, sia con il governo regionale che con quello nazionale, capaci di interpretare le esigenze del territorio con equilibrio e concretezza”.

Luogo: GRAVINA DI CATANIA, CATANIA, SICILIA

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