Palermo 30 marzo 2026 – Foss: domani le organizzazioni sindacali sono state convocate alle ore 11,30 in quinta commissione all’Ars per discutere del nuovo statuto con il quale si intende affidare la presidenza della fondazione Orchestra sinfonica siciliana al sindaco. “Abbiamo richiesto l’audizione in commissione Cultura per capire le ragioni di questa variazione dello statuto – dichiara il segretario generale Slc Cgil Palermo Fabio Maggio – Si fa riferimento a una vecchia legge di trent’anni fa che prevedeva che il presidente delle fondazioni liriche fosse il sindaco. In passato, questa idea era stata respinta al mittente e si è ritenuto più opportuno affidare la presidenza del cda alla Regione piuttosto che al Comune, perché l’orchestra sinfonica siciliana è nata per diffondere la musica nell’isola ed è sostenuta finanziariamente in maniera più consistente dalla regione. Siamo preoccupati, vorremmo capire la motivazione vera di questo passaggio ed essere certi che non ci sia nessun tentativo di snaturare la mission dell’orchestra sinfonica siciliana, che ha sempre avuto una dimensione regionale”.

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