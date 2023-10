In riferimento alla richiesta n. 184011 del 30/08/23 – “energia elettrica del Palazzo di Giustizia” che personalmente e a nome del gruppo INSIEME non trova nessun elemento ostativo di approvazione, si chiede al dirigente del settore arch. Di Martino di mettere in campo tutte le strategie e processi amministrativi affinchè si porti l’intero impianto fotovoltaico in oggetto ad un’efficienza che si aggiri intorno ad una percentuale pari all’80%.



Sarebbero innumerevoli gli effetti positivi dal punto di vista ambientale. L’energia equivalente a quella generata, si produce bruciando 447,408 tonnellate di petrolio che immettono 573,60 tonnellate di Co2 in atmosfera, una quantità di anidride carbonica che per essere smaltita richiederebbe 380 alberi. L’importo complessivo dei lavori eseguiti sono stati di circa 2 milioni di euro nel dicembre del 2015 ed è stato finanziato nell’ambito del Programma operativo interregionale (Poi) “Energie rinnovabili e risparmio energetico Fesr 2007-2013”.



Tale percentuale di efficienza consentirebbe una produzione annua di circa 1.000.000 di kWh annui che moltiplicati per € 0,144 (prezzo medio zonale degli ultimi 3 mesi del 2023) porterebbe una ENTRATA/RICAVO per le casse del comune di Siracusa di circa € 144.00,00. (Prezzo ad oggi storicamente molto basso, nei trimestri passati i ricavi sarebbero stati più che duplicati).



Questo importo andrebbe a compensare pienamente i costi della manutenzione ordinaria e/o eventuali costi di revamping dello stesso impianto che potrebbero aumentare la produzione, e quindi il ricavo, sopracitato. Generando un ricavo, inevitabilmente si potrebbe destinare una nuova somma a favore e beneficio dei cittadini siracusani, ad esempio degli istituti scolastici o addirittura vincolarli alla manutenzione dei parchi urbani (giochi per i bambini).

Per transitare dal 30% di efficienza attuale all’80% circa (efficenza massima termodinamica), è necessario una manutenzione costante, seria e professionale da parte di società del settore e quindi un affidamento a terzi.

Consigliere comunale di Siracusa, Ivan Scimonelli (Insieme)

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.