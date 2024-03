Palermo 20 marzo 2024 – La Fp Cgil Palermo, con riferimento ai danni subiti in questi giorni da lavoratori della polizia di Stato e dai mezzi della polizia municipale, dei vigili del fuoco e delle altre forze dell’ordine lancia l’allarme per le condizioni di insicurezza che vive “chi compie onestamente il proprio lavoro”.

“Anche questo anno, purtroppo, e nonostante l’opera di prevenzione messa in atto, abbiamo assistito alle cosiddette ‘vampe’ di San Giuseppe che, dalla simbologia originaria del focolare domestico, sono state, nel tempo, snaturate trasformandole barbaramente in enormi falò che mettono a rischio persone e cose – dichiarano per la Fp Cgil Palermo il segretario generale Giovanni Cammuca, Luigi D’Antona responsabile aziendale, Gianfabio Monacò, coordinatore polizia municipale, e Saverio Cipriano, responsabile enti locali – E anche quest’anno ignoti protagonisti, durante lo svolgimento dei fuochi, hanno attentato, vigliaccamente, alla incolumità fisica e alla stessa vita delle lavoratrici e lavoratori della polizia municipale di Palermo, dei vigili del fuoco, di polizia e carabinieri, intervenuti a tutela della sicurezza e della incolumità di tutti e diventati bersaglio”.

La Fp Cgil Palermo, nell’esprimere solidarietà a tutte le forze intervenute, e nell’augurare una pronta guarigione ai tre poliziotti feriti, intende denunciare lo stato di insicurezza “che grava su tutti i cittadini onesti palermitani”.

“Stiamo inoltrando alla Procura della Repubblica di Palermo un esposto contro ignoti, finalizzato alla denuncia dei fatti violenti e alla costituzione di parte civile nei processi che si terranno nei confronti degli autori materiali delle aggressioni –– proseguono Cammuca, D’Antona, Monacò e Cipriano – Contestualmente, chiediamo un immediato incontro al prefetto e al sindaco, affinché vengano attivate tutte le procedure e le iniziative a tutela della sicurezza dei lavoratori che operano nel territorio cittadino, sfidando i rischi del loro mestiere, con abnegazione, coraggio- sì, coraggio – e spirito di sacrificio affinché la città non sia e non rimanga in balìa di pochi individui senza scrupoli e senza alcun sentimento di comunità e della cosa pubblica”.

“I lavoratori in questione, in poco meno di un mese – aggiungono i dirigenti sindacali della Fp Cgil Palermo – sono stati oggetto di quattro sassaiole, che fortunatamente per la polizia municipale hanno provocato solamente gravi danni agli automezzi. La Fp Cgil si attiverà in tutte le sedi e in collaborazione con tutte le istituzioni affinché venga ripristinato il diritto di poter lavorare e operare in sicurezza”.

A rimanere ferito anche un dipendente della ditta “Interventa”, che collabora con l’infortunistica per il ripristino del manto stradale: colpito alla testa e al torace, il giovane è stato trasportato al pronto soccorso, con trauma cranico e osseo.









Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.