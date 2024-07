Con la presente chiediamo al Sindaco Terenziano di Stefano una maggiore spinta presso la Regione Sicilia, la Soprintendenza ai Beni Archeologici di Caltanissetta, e al Libero Consorzio di Caltanissetta per l’ultimazione del Museo, del museo del mare e la realizzazione di un sovrappasso tra i due edifici culturali, il tutto per contribuire alla crescita e sviluppo del settore turistico, essenziale per la valorizzazione del territorio e crwsciita immobiliare. Più visitatori significa aumento del valore economico degli immobili, anche grazie all’investimento per la realizzazione di B&B diffusi, Affittacamere, e alberghi, strutture capaci di valorizzare il territorio gelese.

Il brand Gela attualmente non è incluso negli itinerari dei grandi flussi turistici, cosa grave, Gela con i suoi 2700 anni di storia non viene nominata né a Siracusa, e neppure a Agrigento dalle guide turistiche presso i templi (Agrigento fu fondata dai gelesi).

Pensiamo che il Museo del Mare a Gela, il museo, uniti da sovrappasso, le mura Timoleontee con ingresso a sud durante i mesi estivi, la sabbia d’oro, le chiese, possano rappresentare un’opportunità unica per valorizzare della città. Ma occorre investire essenzialmente su comunicazione positiva e pubblicità culturale.

Auspichiamo che la giovane amministrazione sia concreta di fatti e non solo di parole, per sfruttare appieno il potenziale di questo importante polo culturale e garantire benefici economici tangibili all’economia gelese.

Investire nella valorizzazione del patrimonio storico e nell’attrazione dei flussi turistici rappresenterebbe per Gela una svolta significativa per il futuro della città, il turismo è una nicchia importante di mercato e potrebbe essere in futuro quello che fù il petrolio in passato.

Luogo: Studio Immobiliare Dott. Francesco Agati , Berchet, 5, GELA, CALTANISSETTA, SICILIA

