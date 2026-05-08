Francesco Gabbani, cantautore, polistrumentista e artista multiplatino, ha annunciato l’uscita di un nuovo singolo inedito dal titolo “Summer Funk” che uscirà nelle radio e sulle piattaforme digitali oggi, venerdì 8 maggio, per BMG. A giugno partirà il nuovo tour estivo, un nuovo capitolo live che arriva in un anno speciale: il 2026 segna infatti i dieci anni da Eternamente ora, l’album che conteneva Amen, il brano con cui Gabbani conquistò la vittoria a Sanremo Giovani e diede il via a un percorso artistico unico, costellato di successi entrati nell’immaginario collettivo.





Unica data siciliana il 27 giugno alla Villa Bellini di Catania, promossa da Giuseppe Rapisarda Management e Agave Spettacoli. L’appuntamento è inserito nel Wave Summer Music e fa parte del cartellone del Catania Summer Fest del Comune di Catania. Biglietti disponibili online su Ticketone e nelle prevendite abituali.



Il tour estivo, prodotto da A1 Concerti, si presenta come un racconto in musica capace di attraversare tutte le tappe più significative della sua carriera: dai brani più recenti ai grandi successi, fino alle hit sanremesi che hanno fatto cantare e ballare il pubblico di tutta Italia.

Con la sua inconfondibile energia e la capacità di mescolare leggerezza e profondità, Francesco Gabbani torna sul palco per regalare nuovi momenti di condivisione con il pubblico. Un’occasione per celebrare insieme dieci anni di musica, tra canzoni che continuano a evolversi e parole che restano.





Gli appuntamenti estivi saranno l’occasione per ascoltare live “Summer Funk”, un brano ironico, brillante e profondamente contemporaneo, capace di trasformare il ritmo dell’estate in una riflessione sul nostro tempo. Tra groove coinvolgente e parole taglienti, la canzone mette in scena il contrasto tra apparenza e autenticità, tra desiderio di successo e bisogno di ritrovare sé stessi.

Attraverso immagini pop, simboli della società consumistica e riferimenti culturali spiazzanti, Summer Funk racconta una generazione sospesa tra ambizione, smarrimento e voglia di leggerezza. È il ritratto di chi inciampa, si perde, cambia direzione, ma sceglie comunque di continuare a ballare. Con il suo stile inconfondibile, capace di unire immediatezza e profondità, Gabbani confeziona un inno alla resilienza e alla libertà interiore.



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