La comicità iconica di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia si mette in ‘bella mostra’: il 9 agosto 2024, presso l’Aula Consiliare del Comune di Campofelice di Roccella, verrà inaugurata la mostra omaggio dedicata a Franco e Ciccio, il duo comico siciliano che ha segnato la storia del cinema e dell’intrattenimento italiano.





L’evento, intitolato appunto “Franco e Ciccio in bella mostra”, inizierà alle ore 19 con l’inaugurazione ufficiale della mostra, seguita da un dibattito sul cinema. La mostra si potrà visitare fino all’8 settembre , dalle ore 19 alle 23, offrendo ai visitatori la possibilità di immergersi nel mondo di Franco e Ciccio e scoprire materiali inediti e ricordi legati ai due attori.





L’iniziativa, promossa dall’Assessorato ai Beni Culturali e alle Identità Siciliana e rappresenta un’occasione unica per ricordare e celebrare l’eredità artistica di Franchi e Ingrassia attraverso esposizioni che ripercorrono la loro carriera e il loro impatto culturale.





A conclusione della giornata, alle ore 21:30, a piazza Garibaldi, avrà luogo lo spettacolo “Ridiamoci Sopra”, un omaggio all’avanspettacolo e al talento comico di Franco e Ciccio. Sul palco si esibiranno Marco Li Vigni, Cocó Gulotta e Al Di Rosa alla chitarra, per una serata di risate e intrattenimento.





“Questa mostra è un omaggio doveroso a Franco e Ciccio – afferma il curatore Marco Li Vigni -, un riconoscimento artistico a due simboli della comicità siciliana che incarnano l’ingegno della nostra terra e che hanno rappresentato e rappresentano l’identità siciliana in Italia e all’estero. La mostra raccoglie fotografie della carriera artistica del duo e momenti di condivisione con altri artisti, raccontando non solo la loro vita pubblica ma anche frangenti di quotidianità. Campofelice di Roccella è il luogo ideale per ospitare la mostra, perché unita a Palermo, luogo di nascita di Franco e Ciccio, dalla condivisione di Santa Rosalia come Santa Patrona dei due comuni”.





Gli ingressi alla mostra e allo spettacolo delle 21:30 sono gratuiti.









