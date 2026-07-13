“Decisi a difendere ancora l’Italia”: queste sono state le parole d’ordine lanciate l’11 luglio 2026 dal palco di piazza della Libertà a Gravina di Catania. All’incontro pubblico organizzato da Fratelli d’Italia hanno preso parte esponenti nazionali, regionali e amministratori locali del partito, che si sono confrontati con i numerosi cittadini intervenuti sui risultati raggiunti dal Governo guidato da Giorgia Meloni sul fronte della sicurezza, del sostegno alle famiglie, dell’aumento dell’occupazione e della crescita economica.





La stabilità dell’esecutivo rappresenta sicuramente il presupposto per affrontare con volontà e determinazione le sfide che attendono ancora il Paese: prima tra tutte la difesa dell’interesse nazionale. A sottolineare l’importanza del presidio politico del partito radicato profondamente nel territorio etneo è stato il sindaco Massimiliano Giammusso: «Gravina di Catania oggi è la capitale nazionale di Fratelli d’Italia, abbiamo accolto con tanta gioia la delegazione nazionale e tutti i parlamentari presenti, dandoci impulso e forza, una presenza che conferma il riconoscimento per l’ottimo lavoro svolto in questi anni sul territorio». A queste parole si sono aggiunte quelle di Emanuele Mirabella, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia: «Portare il nostro modo di intendere la politica tra la gente, ascoltare le istanze dei nostri concittadini e portarle nella nostra azione amministrativa quotidiana è stato e sarà sempre il nostro faro».





All’incontro pubblico, condotto dal giornalista Luca Ciliberti, sono intervenuti: Nello Musumeci, ministro per la protezione civile e le politiche del mare; Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione FdI; Galeazzo Bignami capogruppo FdI Camera dei Deputati; Giampiero Cannella, sottosegretario di stato al ministero della Cultura, la deputata Augusta Montaruli; Luca Sbardella, commissario regionale FdI, Alberto Cardillo, coordinatore provinciale di FdI, il sindaco di Catania Enrico Trantino e i sindaci di Belpasso e Biancavilla, rispettivamente Carlo Caputo e Antonio Bonanno. Erano presenti inoltre parlamentari europei, nazionali e regionali di FdI, amministratori locali, dirigenti e militanti.

Luogo: GRAVINA DI CATANIA, CATANIA, SICILIA

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