Tutti messinesi – sul palco, dietro le quinte, negli uffici della produzione – per il musical “Frozen – Cuore di ghiaccio”. La nuova fatica della Compagnia dei Balocchi di Sasà Neri sarà in scena per Taomai Management venerdì 31 gennaio al PalaCultura Antonello di Messina con doppia matinée per le scuole (ore 09:15 e ore 11:30) e replica serale (ore 20:30) per il pubblico delle famiglie.

«“Frozen – Cuore di ghiaccio” – spiega Sasà Neri – ha tutte le caratteristiche del migliore teatro performativo e pone significative sfide artistiche e narrative. Tuttavia è stato il felice incontro con Taomai a farci decidere a realizzare questo allestimento. Una scelta, peraltro, che è stata fortemente condivisa da tutta la Compagnia, a partire da Giulio Decembrini, ormai affermato professionista a livello nazionale, che torna qui alla direzione musicale e corale e al ruolo di vocal trainer, e Manuela Migliore e M. Elisabetta Ruffa, che firmano le coreografie».

«Tutti insieme vogliamo condurre la Compagnia dei Balocchi, e l’associazione cui fa capo, la Luna Obliqua – spiega Andrea Bernava Morante della Taomai – ad essere conosciute e apprezzate anche fuori dal nostro territorio. Allo stesso tempo, il legame con Messina è così forte che mai avremmo potuto immaginare di debuttare altrove».

«A Taomai – continua il produttore – è piaciuta in particolare l’idea di portare sul palco “Frozen – Cuore di ghiaccio” sia perché da tutti i punti di vista è uno spettacolo in grado di valorizzare i grandi talenti in campo, sia perché, nella versione dei Balocchi, tra commozione e divertimento, tra canto, recitazione, danza e un apparato scenografico che si avvarrà del 3D, consente di veicolare il valore degli affetti e delle relazioni autentiche come condizione per poter essere pienamente se stessi e pienamente accettarsi. Riteniamo che la scommessa fatta con questo musical sia una scommessa vincente».

Sul palco del PalaCultura di Messina gli spettatori messinesi troveranno i loro performer preferiti e nuovi volti. A partire da Giulia Tringali, protagonista nel suolo di Elsa. «In particolare a lei e a Giulia De Domenico, che interpreta Anna – sottolinea Neri – ho affidato il compito di rivivere le emozioni della scena facendo uso delle proprie esperienze di vita, così da dare alla rappresentazione quel tocco di verità al quale in teatro non si può rinunciare».

Al fianco delle protagoniste saranno Riccardo Ingegneri (Kristoff/Re), Simone Siclari (Hans). Davide Caputo (Olaf), Viviana Romano (Gran Mama), Emanuele Laimo (Duca di Weselton), Rodolfo Cutrì (Sven la Renna), Marta Vita (Regina, Ensemble), Sofia De Domenico (Anna bambina, Ensemble), Elisa Gorgone (Elsa bambina, Ensemble), Sam Ruggeri (Vescovo, Ensemble), Giorgia Ragno (Cameriera, Ensemble), Elisa Di Vincenzo (Cameriera, Ensemble), Alice Ingegneri (Fatalità), Giulia Gagliano (Ensemble). In scena anche il Centro Danza Sportiva International con Matilde Mangano, Serena Famiani, Alba Restivo, Rachele Amato.

Con Luigi Santoro alle luci e Giovanni Rando alla fonica, per la prima volta collabora con la Compagnia dei Balocchi Giovanni Bombaci, prestigiosa firma della Grafica 3D e degli effetti scenici. Andrea Bernava Morante e Antonio Ramires della Taomai curano rispettivamente la direzione artistica e la direzione esecutiva mentre Fabio Spiteri è alla direzione comunicazione e marketing. Completano il desk tecnico Ninetta Napoli aiuto regia e Giusy Ruggeri amministratrice di compagnia.





Luogo: Palazzo della Cultura Antonello, Viale Boccetta, 343, MESSINA, MESSINA, SICILIA

Data Inizio: 31/01/2025

Data Fine: 31/01/2025

Ora: 20:30

Artista: Compagnia del Balocchi, Sasà Neri

Prezzo: 25.00

