Dalle ore 14:00 di venerdì 7 giugno 2024 è online il video ufficiale del nuovo singolo “Beaucoup d’biff”, del rapper palermitano La Flèche. Il brano appena uscito è il risultato di una ricerca per un nuovo sound e il modo migliore su come esprimere quanto l’artista ha da dire al suo pubblico.

La canzone del giovane siciliano è disponibile a partire dal 7 giugno 2024 in tutte le principali piattaforme di streaming musicale; è contraddistinto da barre aggressive, che vantano una credibilità come pochi e mostrano la maturità di La Flèche in questo percorso artistico nel pieno dello sviluppo. Inoltre, nel brano è possibile ascoltare un verso con cui il rapper invita la scena rap siciliana a rimanere unita.

Per quanto concerne la freschezza del suono che mostra un nuovo lato del rapper di Southside Records è merito del lavoro di wherestheplug e WaveOff, i quali hanno lavorato alla produzione di “Beaucoup d’biff”. La Flèche esce con il nuovo singolo dopo aver pubblicato “Restano poveri” nel mese di aprile e in questo periodo fino ad oggi ha partecipato ad alcuni eventi live che gli hanno permesso di allargare sempre di più il suo bagaglio d’esperienza.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.