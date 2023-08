GAP PROJECT

Graffiti Art in Prison

presenta

Surviving Troubled Waters: From Prison to Freedom Through Music

Concerto performance Gospel/Rap con

BL Shirelle – Naomi Blount Wilson – Dinny Risri Aletheiani

in collaborazione con “Institute of Sacred Music and Divinity School”, “Yale University all’interno del programma “Palermo Classica”

MULTIPLIER EVENT

Palermo, 2 Agosto 2023 ore 21.15

Complesso Monumentale dello Steri, Piazza Marina 59, Palermo

Ingresso gratuito

Il gospel americano e il rap che racconta inclusione sociale arrivano a Palermo mercoledì 2 agosto alle ore 21.10 presso il Chiostro del Complesso Monumentale dello Steri, con Surviving Troubled Waters: From Prison to Freedom Through Music, la performance gospelrap dell’affermato musicista, produttore e cantautore americano BL Shirelle con la cantante Naomi Blount Wilson.

Il concerto, gratuito e aperto al pubblico, è un evento di GAP – Graffiti Art in Prison, il progetto del Sistema Museale d’Ateneo dell’Università di Palermo, dove ricerca scientifica e formazione si incontrano per promuovere inclusione sociale attraverso programmi accademici e artistici multidisciplinari rivolti a dottorandi da tutto il mondo e detenuti delle carceri Pagliarelli, Ucciardone, Malaspina a Palermo e Sollicciano a Firenze.

Su questa scia GAP, grazie alla collaborazione con l’“Institute of Sacred Music and Divinity School”, “Yale Univesity”, invita BL Shirelle, l’artista che negli Stati Uniti ha fondato Die Jim Crow, la prima etichetta discografica no-profit nella storia americana per artisti in condizione di detenzione o in fase di reinserimento in società.

La performance sarà introdotta da Ronald Jenkins Institute of Sacred Music and Divinity School”, “Yale Univesity”, e da Laura Barreca, coordinatrice artistica di GAP. Il concerto è un fuori programma della rassegna “Palermo Classica”.

Nella stessa giornata sempre al Complesso Monumentale dello Steri, GAP riunisce i suoi ideatori, promotori e partner in un incontro aperto al pubblico per condividere i risultati del programma che nel triennio di attività ha prodotto: 6 settimane di studio con 20 dottorandi provenienti da Stati Uniti, Spagna, Germania, Cipro, Turchia, Canada, Israele, Italia, su diverse tematiche storiche, artistiche, scientifiche, sociali; laboratori con detenute e detenuti, con artiste e artisti: Matilde Cassani, Stefania Galegati, Giovanna Silva, David Mesguich, Martha Cooper, Nicolò Degiorgis e Elisa Giardina Papa, della quale saranno presentate le magliette ispirate al suo workshop “U Scantu: A Disorderly Tale” realizzato con Giovanna Fiume, nell’Istituto Penale per i Minorenni Malaspina di Palermo; una pubblicazione scientifica dal titolo GAP – Graffiti Art in Prison che raccoglie contributi della comunità scientifica che ha partecipato ai programmi; il documentario GAP – Graffiti Art in Prison della regista Chiara Agnello che ne ha documentato tutta l’esperienza, realizzato in partnership con SKY ARTE.

Il progetto GAP si chiuderà alla fine di settembre con una mostra collettiva curata da Laura Barreca e Gabriella Cianciolo Cosentino, attraverso cui sarà “raccontato” il progetto con la partecipazione di artisti italiani e stranieri, e ospitata all’interno del Complesso Monumentale dello Steri.

GAP Graffiti Art In Prison è un progetto europeo Erasmus+ (Strategic Partnerships for Higher Education) realizzato dal Sistema Museale d’Ateneo dell’Università degli Studi di Palermo, in partnership con Kunsthistorisches Institut in Florenz, Universidad de Zaragoza, DEMS-Università degli Studi di Palermo e Abadir. Accademia di Design e Comunicazione Visiva, col patrocinio del Ministero della Giustizia, DAP-Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e del Ministero della Cultura e la media partnership di Sky Arte.

PROGRAMMA MULTIPLIER EVENT

17:30 – 18:00 Incontro a porte chiuse – Sala Carapezza

Consegna delle magliette ispirate al workshop “U Scantu: A Disorderly Tale” dell’artista Elisa Giardina Papa realizzato per GAP-Graffiti Arti in Prison nell’Istituto Penale per i Minorenni Malaspina di Palermo ad ottobre 2022. Con i rappresentanti dell’Università di Palermo, Roberto Agnello, Paolo Inglese, Michelangelo Gruttadauria, Costantino Visconti, Maurizio Carta, Paola Maggio, con Santi Console, Garante dei detenuti in Sicilia, Dino Petralia, già Capo DAP, con Clara Pangaro, direttrice dell’IPM Malaspina, e le coordinatrici del progetto GAP, Gabriella Cianciolo Cosentino, Laura Barreca, Gemma La Sita.

18.00 – 18.10 Registrazione dei partecipanti

18.10 Saluti istituzionali – Sala Magna

Roberto Agnello, Direttore Generale, Università degli Studi di Palermo

Paolo Inglese, Delegato per le attività di valorizzazione dei beni culturali, storici, monumentali e del brand di Unipa, Università degli Studi di Palermo, Project leader

Michelangelo Gruttadauria, Presidente del Sistema Museale di Ateneo, Università degli Studi di Palermo

Costantino Visconti, Direttore DEMS, Università degli Studi di Palermo

Maurizio Carta, Delegato alle attività di Terza Missione e Cooperazione con il Territorio

Santi Console, Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti in Sicilia, Regione Siciliana

Paola Maggio, Delegata per i rapporti con gli Istituti penitenziari, Università degli Studi di Palermo

Clara Pangaro, Direttrice Istituto Penale per i Minorenni Malaspina di Palermo

18.40 Presentazione dei risultati del progetto GAP – Graffiti Art in Prison – Sala Magna

Gabriella Cianciolo Cosentino, Ideatrice e Coordinatrice Scientifica di GAP, Presentazione della pubblicazione GAP- Graffiti Art In Prison

Laura Barreca, Coordinatrice Artistica di GAP, Presentazione della mostra e del progetto espositivo GAP Graffiti Art In Prison

Chiara Agnello, Regista, Presentazione del Film documentario GAP “Graffiti Art In Prison”

Rita Foti, Docente DEMS, Università degli Studi di Palermo, I graffiti del Santo Uffizio di Palermo e il progetto GAP

Julia Kristsikokas, Dottoranda Università degli Studi di Palermo, Resoconto dell’esperienza del progetto GAP Graffiti Art In Prison

Ronald Jenkins, Visiting Professor, Institute of Sacred Music and Divinity School”, “Yale Univesity” & Professore di Teatro, Università di Wesleyan, Presentazione del concerto “Surviving Troubled Waters: From Prison to Freedom Through Music”

19:40 Conclusione dei lavori

20:00 – Buffet a cura di “Cotti in fragranza” e “Al Fresco” – Cortile Steri

“Cotti in Fragranza” è un laboratorio per la preparazione di prodotti da forno, nato nel 2016 all’interno del carcere minorile Malaspina di Palermo, “Al Fresco” giardino, pizza e bistrot, è un progetto che prende vita come spazio di incontro con la comunità. Le due realtà condividono percorsi formativi che puntano all’inclusione lavorativa stabile di chi ha deciso di darsi una seconda possibilità.

21:15 – Surviving Troubled Waters: From Prison to Freedom Through Music – Cortile Abatelli

performance Gospel/Rap con BL Shirelle – Naomi Blount Wilson – Dinny Risri Aletheiani, Rap Lyrics di BL Shirelle

Scritto da Ron Jenkins, sulla base di interviste con Naomi Blount Wilson e BL Shirelle,

Introduzione: Laura Barreca, Ronald Jenkins

In collaborazione con “Institute of Sacred Music and Divinity School”, “Yale Univesitye “Palermo Classica”

Concerto gratuito

