Ci saranno anche i sommelier AIS in occasione del G7 sull’Agricoltura che si svolgerà a Siracusa dal 21 al 29 settembre. La delegazione siracusana guidata da Alessandro Carrubba si occuperà del servizio e delle masterclass previste per l’evento che vedrà la presenza, fra gli altri, del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, del Ministro dell’Agricoltura Fra e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida e di altri Ministri dell’esecutivo, oltre alle varie delegazioni internazionali. Presenti anche gli altri sommelier provenienti dalle varie delegazioni di AIS Sicilia.

Un’occasione importante per puntare i riflettori sul vino e la cultura del vino, con la presenza di numerosi consorzi, i cui prodotti saranno raccontati e somministrati a migliaia di partecipanti attesi per le strade di Ortigia.

“Siamo veramente felici di dare il nostro contributo a quello che possiamo considerare un evento unico per la città di Siracusa”, dice Alessandro Carrubba, delegato AIS per la provincia di Siracusa.

“Inserire il vino in un dibattito ampio come quello dell’agricoltura è doveroso per diversi ordini di motivi – spiega Carrubba – : prima di tutto per dare risalto al lavoro di tanti viticoltori che oggi si trovano ad affrontare un contesto complicato, fatto di norme non sempre chiare ed emergenze ecologiche e ambientali di cui nessuno spesso si cura”.

“In secondo luogo – prosegue il numero uno di AIS Siracusa – bisogna riflettere a livello economico su quello che è a tutti gli effetti un prodotto di pregio e vanto per tutta l’Italia, ovvero il vino, che nei mercati internazionali sta iniziando a dire la propria ma che ancora dal punto di vista delle risorse investite non riesce a stare al passo dei grandi Paesi”.

“Infine – aggiunge Carrubba – bisogna necessariamente migliorare la comunicazione del vino e della viticoltura italiana, troppo spesso affidata alle singole realtà ma che, in assenza di una coerente e unica strategia, rischia di creare solo casi isolati. Comunicare correttamente e strategicamente il vino significa comunicare un territorio e il suo patrimonio agro-alimentare”.

“Durante i giorni del G7 metteremo a disposizione dei tantissimi ospiti attesi la competenza e la professionalità dei nostri sommelier. Un momento di grande soddisfazione non solo per AIS Siracusa ma anche per AIS Sicilia, che parteciperà a pieno titolo ai servizi dedicati alla manifestazione con i tanti colleghi sommelier provenienti da tutte le province della regione”, conclude Carrubba.

